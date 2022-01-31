Черноморец: кандидаты на последний рубеж

Вратарская позиция всегда считалась одной из наиболее важных в футболе. И вовсе не случайно принято считать, что классный голкипер – это полкоманды. Основываясь на данное определение, тренерский штаб одесского "Черноморца" решил сформировать компанию из трех надежных стражей ворот, на которых можно будет рассчитывать не только в весенней части нынешнего чемпионата, но и в следующем сезоне. Как известно, к оставшемуся в команде после осеннего этапа сезона-2021/22 Даниилу Варакуте добавился хорошо знакомый Роману Григорчуку по предыдущему приходу в "Черноморец" Евгений Паст, с которым был сразу же подписан контракт. Еще троих вратарей – игравшего минувшей осенью на правах аренды Владислава Кучерука и приглашенных этой зимой Владимира Крынского и боснийца Филипа Василя тренеры "моряков" проверяли в деле во время просмотра на первом турецком сборе. Все трое по разным причинам в команде не остались, покинув ее расположение на минувшей неделе.

Сегодня, 31.01.2022, по прошествии трех выходных, разделяющих предыдущий и предстоящий этап подготовки к весенней части сезона, "Черноморец" вновь вылетает в Турцию. Известно, что на вакантное место еще одного, третьего по счету, голкипера приглашен кандидат с украинским паспортом. Его имя по традиционным причинам одесским клубом пока держится в секрете, тем самым внося интригу в среду отнюдь немалой армии болельщиков. Они гадают: кто бы это мог быть, новый страж ворот "Черноморца"? Понятное дело, что определить среди большого числа ту единственную кандидатуру, которая призвана стать в один ряд с Пастом и Варакутой, весьма сложно. Однако попытаемся пойти простым логическим путем, как сказал герой Георгия Буркова в легендарной рязановской картине "Ирония судьбы, или С легким паром!". Кто мог бы в первую очередь заинтересовать Романа Григорчука для использования на посту номер один? Разумеется, хорошо знакомый ему по совместной работе футболист. Второй вариант – кандидат, в чьем мастерстве сомнений не возникает. Ну а третий – это свободный агент, который может приехать с целью просмотра.

В этой связи вспоминается период работы Григорчука в запорожском "Металлурге" (было это в сезоне-2009/10), где его подопечными были Владимир Жук, Дмитрий Безотосный и Максим Коваль. Первый из них провел под руководством этого тренера всего один матч - дебютный после его назначения - во Львове с "Карпатами". В остальных играх Жук, как потом и Безотосный, значились в запасе. Роль же основного вратаря была доверена совсем еще юному Ковалю, который по-хорошему впечатлил своим отношением к работе и прогрессом. Что интересно: его дебют в элите украинского футбола состоялся за месяц с небольшим до 17-летия! Парень прибавлял от игры к игре, и выглядел настолько уверенно, что сразу же обратил на себя внимание со стороны киевского "Динамо". Спустя восемь месяцев Максим Коваль оказался в столице Украины, будучи внесенным в состав динамовцев в первом же матче – против "Севастополя". Талантливый вратарь долгое время ждал своего часа, ведь в то время в динамовской команде надежной игрой в "рамке" отличался Александр Шовковский. Лишь в сезоне-2013/14 Коваль отыграл большую часть матчей чемпионата. Но потом в киевской карьере молодого стража ворот все пошло не так гладко, как ему хотелось бы. Будучи подписанным "Динамо" на длительный срок, он то оказывался в аренде, то снова возвращался в киевский клуб. Датский "Оденсе", испанский "Депортиво" из Ла-Коруньи и саудовский "Аль-Фатех" – в этих командах Максим Коваль успел сполна вкусить легионерского хлеба за последние шесть с небольшим лет. Можно не сомневаться, что изрядно поколесив по миру, воспитанник запорожского футбола наверняка мечтает о возвращении на родину. Тем более, что 29 лет для вратаря – золотая пора: в этом возрасте отшлифовано мастерство, накоплен богатый опыт. Вариант воссоединения с Романом Григорчуком, который поверил в него и тем самым способствовал его быстрому росту в карьере, кажется вполне оптимальным.

Нынешний "номер один" "Черноморца" - Даниил Варакута

Если говорить о кандидате, чье мастерство не вызывает сомнений, то вполне возможно, что Роман Григорчук может обратить свой взор на других голкиперов, прошедших солидную школу в ведущих клубах страны. Благо, таких хватает – как в нашем чемпионате, так и за рубежом. Взять, к примеру, несколько подзабытого Артура Рудько, который выступает ныне в кипрском "Пафосе". В чемпионате этой страны воспитанник столичной динамовской школы появился в канун сезона-2019/20, и с тех пор началась его "пафосная" жизнь. За два с половиной года, проведенных на Кипре, у Рудько все складывалось удачно. Украинец радовал кипрских болельщиков уверенной и надежной игрой, за что не раз признавался лучшим в разного рода опросах – как по итогам тура, так и по месяцам. Он даже был удостоен престижного приза "Золотая перчатка". Насколько известно, соглашение Артура Рудько и "Пафоса" истекает в летнюю пору текущего года, и если этой зимой киприоты не выручат за нашего вратаря деньги, то спустя всего пять месяцев он получит статус свободного агента.

На сайте Transfermarkt нынешняя трансферная стоимость Рудько исчисляется 600 тысячами у.е., и эта сумма не выглядит такой уж неподъемной. Поговаривают, что интерес к голкиперу "Пафоса" проявляет формирующий мощный состав "под УПЛ" харьковский "Металлист". Так это или нет – покажет время. Хотя если судить по размаху селекционной работы, проводимой тренерским штабом "Черноморца" этой зимой с благословения новых инвесторов, заполучить Артура Рудько в свои ряды не так сложно. Если анализировать ситуацию гипотетически, то для 29-летнего вратаря вариант с командой Романа Григорчука выглядит вроде как предпочтительнее. Взять хотя бы сугубо турнирный фактор: в случае перехода в "Черноморец" Рудько получит возможность ближайшие четыре месяца провести в украинской футбольной элите, а не в первой лиге. Немаловажным фактором является и особый магнетизм Одессы, с которой впоследствии охотно связывают себя многие приглашенные из других городов футболисты.

Болельщики "Черноморца" давно мечтают о том, чтобы в их любимой команде было как можно большее представительство местных воспитанников – как Одессы, так и Одесской области. В качестве примеров называется много вратарей, в разные годы защищавших цвета "моряков" – Георгий Городенко, Алексей Нефедов, Иван Жекю, Анатолий Чистов, Вадим Винокуров-Деонас, Виталий Руденко...

В этот перечень входит также и Евгений Паст, которого без каких-либо колебаний пригласил из "Днепра-1" Роман Григорчук. Этот голкипер хорошо знаком ему по прежней совместной работе в "Черноморце" в первой половине минувшего десятилетия. Если в качестве оптимального варианта для комплектования вратарской позиции выбирать среди уроженцев Одесщины, то в компанию к Пасту и Варакуте напрашивается Заури Махарадзе. Родившийся в Балте голкипер в свои 28 лет также имеет определенный опыт, который накапливался во время выступлений в донецком "Олимпике". С этим коллективом он прошел все этапы – от занятий в клубной футбольной школе до выступлений в УПЛ. Надежность Махарадзе на последнем рубеже "олимпийцев" на протяжении нескольких сезонов не могла остаться незамеченной более солидными клубами. В разгар 2018 года голкипер был приглашен в состав луганской "Зари", в которой в ту пору работал Юрий Вернидуб. Контракт был подписан на три года, однако весь срок в этой команде Заури не провел. Последние полгода успевший принять грузинское гражданство и поиграть за национальную сборную этой страны футболист провел в житомирском "Полесье", стремящемуся в УПЛ. Однако этой зимой альянс Махарадзе и перволигового клуба распался, после чего футболист вынужден поддерживать форму со старым знакомым тренером вратарей в Киеве. Где в итоге окажется получивший статус свободного агента футболист – покажет время.