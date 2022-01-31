Алиев: Мне Луческу нравится как тренер, но не как человек

Экс-футболист " Динамо " и национальной сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем отношении к нынешнему тренеру киевлян Мирче Луческу.

- Сейчас главный тренер Динамо Мирча Луческу. После всех выигранных им трофеев с киевским клубом, можно ли болельщикам простить его прошлое в "Шахтере"?

- Для меня было удивительно, когда Игорь Суркис пригласил в клуб этого тренера. Я знаю, как он отзывался о "Динамо", когда мы становились чемпионами. Я эти слова не забыл. Я к нему очень хорошо отношусь как к специалисту. Он доказал свой профессионализм в "Шахтере" и других клубах. Он пришел в "Динамо" и тоже выиграл три трофея. Мне он нравится как тренер, но не как человек.

- Динамовские болельщики его до сих пор не принимают.

- У каждого есть свое мнение.

- За такие результаты болельщики должны ему аплодировать.

- Аплодируют не тренеру, а команде.

- Луческу нужно оставить в покое?

- Не знаю. Возможно, болельщики тоже помнят то, что он говорил о "Динамо", когда работал в "Шахтере". Есть просто болельщики, которые живут командой.

- Мне кажется, что Луческу только заводит это давление и он дает лучший результат.

- Дай Бог, чтобы так и было.

- Гармаш сейчас раскрылся в "Динамо" и вообще играет нападающего.

- Да, это правда. Я этим удивлен. Он стал джокером команды. Когда сейчас играет "Динамо", то можно ставить, что он забьет.

- Что было не так, кода команду тренировал Михайличенко, до этого Хацкевич. Чемпионство не видно было на горизонте.

- Футбол не стоит на месте. Я не могу критиковать Михайличенко. Это заслуженный футболист в прошлом и тренер. Вероятно, он тренировал по тем наработкам, которые у него еще были в нулевых годах. На том багаже уже невозможно было чего-то добиться.