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С прицелом на основу? Известен стартовый состав Динамо на спарринг с Лудогорцем
Луческу выпускает на данный матч вполне боевой состав
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня, 31 января, киевское
Соперником киевлян будет болгарский Лудогорец.
Мирча Луческу выставил на этот матч следующий стартовый состав:
Динамо: Бущан, Дубинчак, Сирота, Забарный, Тымчик, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Витиньо, Караваев, Вербич
Напомним, что поединок начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет
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