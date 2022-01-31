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С прицелом на основу? Известен стартовый состав Динамо на спарринг с Лудогорцем

Премьер-лига
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Луческу выпускает на данный матч вполне боевой состав

С прицелом на основу? Известен стартовый состав Динамо на спарринг с Лудогорцем

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня, 31 января, киевское Динамо проведет свой первый спарринг на втором зимнем сборе в Турции.

Соперником киевлян будет болгарский Лудогорец.

Мирча Луческу выставил на этот матч следующий стартовый состав:

Динамо: Бущан, Дубинчак, Сирота, Забарный, Тымчик, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Витиньо, Караваев, Вербич

Напомним, что поединок начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Динамо (Киев)
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