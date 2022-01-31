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Кожокару: Люди не приходят, потому что Днепр-1 новая команда, а не правопреемница Днепра
Румынский голкипер Днепра-1 помог разобраться местным любителям спорта
Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий
Голкипер "
— ФК "Днепр" был в финале Лиги Европы в 2015 году, а в 2019-м команда обанкротилась Команда, в которой вы сейчас выступаете, основана в 2017 году. Есть ли связь между клубами, кроме того, что они из одного города?
— Документально это разные команды. Клубы объединяет одна тренировочная база. Кроме того, из старого клуба в новый перешли некоторые игроки, тренерский штаб и персонал.
— Поддерживают ли команду болельщики?
— В среднем на матчи приходят по три-четыре тысячи зрителей. Ситуация в чем-то сродни тому, что происходит с ФКСБ. Люди не приходят, потому что команда новая, она не правопреемница традиционной команды. Потому и болельщиков пока не так много на трибунах.
— Создали ли поклонники ФК "Днепр" собственную команду?
— Насколько я знаю еще недавно она выступала в третьем дивизионе. Хотя я не уверен.
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