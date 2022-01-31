Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Шахтер отправил Сикана в аренду во Вторую Бундеслигу
Вторую часть сезона форвард проведет в Ганзе
fc-hansa.de
Нападающий донецкого “
Соглашение с немецким клубом рассчитано до конца текущего сезона. Право выкупа, вероятно, не предусмотрено.
В немецкой команде украинец будет выступать под номером 26.
Напомним, что “Ганза” занимает 14 место с 18 во Второй Бундеслиге после 20 сыгранных матчей. Команда не побеждала в официальных встречах с 6 ноября – с тех пор четыре поражения и столько же ничейных результатов.
В первой части сезона Сикан забил два гола и отдал один асист в 14 матчах во всех турнирах. Правда, всего он провел только 419 минут.
Это уже третья аренда Даниила из донецкого "Шахтера". Ранее он дважды играл на таких правах в составе “Мариуполя”.
Популярное сейчас
- Чтобы сплотиться. Тренер женской команды Райо предлагал ассистентам "вместе трахнуть девушку"
- СМИ: Цыганков отклонил вариант с арендой во французский клуб
- Довбику будет сложно перейти в ТОП-клуб. Объясняет медицинская наука
- Коноплянка договорился о контракте с новым клубом - источник
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду