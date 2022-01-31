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Официально: Шахтер отправил Сикана в аренду во Вторую Бундеслигу

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Вторую часть сезона форвард проведет в Ганзе

Официально: Шахтер отправил Сикана в аренду во Вторую Бундеслигу

fc-hansa.de

Новина українською

Нападающий донецкого “Шахтера” Даниил Сикан на правах аренды перешел в немецкую "Ганзу". Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Соглашение с немецким клубом рассчитано до конца текущего сезона. Право выкупа, вероятно, не предусмотрено.

В немецкой команде украинец будет выступать под номером 26.

Напомним, что “Ганза” занимает 14 место с 18 во Второй Бундеслиге после 20 сыгранных матчей. Команда не побеждала в официальных встречах с 6 ноября – с тех пор четыре поражения и столько же ничейных результатов.

В первой части сезона Сикан забил два гола и отдал один асист в 14 матчах во всех турнирах. Правда, всего он провел только 419 минут.

Это уже третья аренда Даниила из донецкого "Шахтера". Ранее он дважды играл на таких правах в составе “Мариуполя”.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ганза (Росток) Даниил Сикан
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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таврия19752009 (симферополь)
31.01.2022 в 17:54
Нападающих мало как и защитников норм
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.01.2022 в 17:42
Супер! Удачи парню и набраться опыта!
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Запорізьке Торпедо (zp)
31.01.2022 в 17:40
прям какая-то книга Исхода, чо это вдруг Шахта и ДК начали массово раздавать молодняк
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0
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