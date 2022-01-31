Официально: Шахтер отправил Сикана в аренду во Вторую Бундеслигу

Нападающий донецкого “ Шахтера ” Даниил Сикан на правах аренды перешел в немецкую "Ганзу". Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Соглашение с немецким клубом рассчитано до конца текущего сезона. Право выкупа, вероятно, не предусмотрено.

В немецкой команде украинец будет выступать под номером 26.

Напомним, что “Ганза” занимает 14 место с 18 во Второй Бундеслиге после 20 сыгранных матчей. Команда не побеждала в официальных встречах с 6 ноября – с тех пор четыре поражения и столько же ничейных результатов.

В первой части сезона Сикан забил два гола и отдал один асист в 14 матчах во всех турнирах. Правда, всего он провел только 419 минут.

Это уже третья аренда Даниила из донецкого "Шахтера". Ранее он дважды играл на таких правах в составе “Мариуполя”.