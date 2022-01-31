С дублем Нереса. Шахтер победно завершает первый турецкий сбор

Свой первый турецкий сбор донецкий "Шахтер" завершал против наиболее сильного оппонента. "Црвена Звезда", будучи постоянным еврокубковым участником, в любой игре может доставить проблем украинском гранду. Сегодняшний матч был не лишен символизма. "Шахтер" и "Црвена", если играют, то только на сборах. К примеру, в последний раз они пересекались 31-го января 2021-го года. Планета Земля совершила один полный оборот вокруг Солнца и соперники снова играют в паре. Снова в Турции. Снова на сборах. Разве не символично?

Де Дзерби своим выбором состава продолжает показывать, кого он считает основой, а кого - резервом. Есть ряд неприкосновенных игроков, хотя все же несколько изменений было. Педриньо вышел на позиции "десятки", что позволило наконец-то выпустить Мораеса с первых минут. Никаких ложных девяток. По крайней мере, в первые 45 минут. Также в центре поля появилась новая пара игроков - Антонио-Майкон. Один из них стал главным героем тайма первого.

Тянуть интригу не будем, а сразу скажем, что это был Майкон. Они с Мудриком больше других создавали в атаке, приняв участие в обоих голах до перерыва. Сначала Майкон выдал шикарный пас на голову Михаила, который в нетипичной для себя манере открыл счет. Спустя несколько минут светловолосый вингер был сбит в районе штрафной соперника. Майкон мощно пробил в перекладину, мяч отлетел в сторону, откуда его в сетку отправил Нерес. С почином, как говорится.

Фол на Мудрике, который привел ко второму забитому, был не единственным от сербских грубиянов. Что говорить, если в контрольной игре футболисты "Црвены" получили две желтые. Возможно, это рекорд. Дважды помощь оказывали не самому стойкому Педриньо, но он первый тайм доиграл. В отличие от Марлона, который стык с соперником не перенес - досрочная замена. И это плохо.

Наибольшее количество проблем "Црвена Звезда" принесла после стандартов. До перерыва усилиями Трубина концовку тайма "Шахтер" пережил без пропущенного, но сразу после один гол сербы отквитали. Забил тот единственный представитель "красно-белых", которого мы знаем - Драгович. После углового и сумбура. И поделом, учитывая как местами смотрелась оборона украинской стороны.

В отличие от Деяна Станковича, итальянский алленаторе "Шахтера" щедро воспользовался правом бесконечных замен, традиционно убрав почти всю команду еще в перерыве. Остался только Трубин и Нерес. Последний получил нетипичную для себе роль, играя в основном "ложную девятку". Иногда впереди оказывался также Судаков. Запутать соперника не получилось - "Црвена" счет сравняла. Снова в эпицентре событий оказался Драгович, точно простреливший с правого фланга. Мяч дошел до штрафной, откуда точный удар нанес Омойжуанфо. "Шахтер" быстро ответил - Нерес хорошо приложился издали, воспользовавшись отскоком после углового. Много стандартов после перерыва, вам не кажется?

Под конец этого сумасшедшего матча Степаненко еще и сфолил в своей штрафной, но удар Павкова взял Трубин. Трубин, совершивший немалое количество сейвов и ставший одним из героев игры. 3:2 - "Шахтер" победно завершает первый турецкий сбор. Спустя шесть дней начнется второй.

Контрольный матч, 31.01.2022

"Шахтер" - "Црвена Звезда" 3:2

Голы: Мудрик 13, Нерес 18, 72 - Драгович 58, Омойжуанфо 62

"Шахтер": Трубин - Додо (Винисиус 46), Марлон (Бондарь 41), Матвиенко (Витао 46), Исмаили (Корниенко 46) - Майкон (Степаненко 46), Антонио (Бондаренко 46) - Нерес, Педриньо (Судаков 46), Мудрик (Тете 46) - Мораес (Фернандо 46)