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СМИ: Динамо будет продолжать платить зарплату Супряге и Рамиресу

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Отдали в аренду только ради игровой практики?

СМИ: Динамо будет продолжать платить зарплату Супряге и Рамиресу

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" объявило об арендных соглашениях двух своих футболистов. Украинец Владислав Супряга перешел в итальянскую "Сампдорию", а венесуэлец Эрик Рамирес в ближайшие месяцы будет выступать в испанском "Спортинге".

Как сообщает Meta-ratings, в процессе переговоров столичный клуб хотел, чтобы "Сампдория" и хихонский "Спортинг" взяли на себя заработную плату этих футболистов. Однако добиться такого условия в соглашениях не получилось, поэтому и Владислав Супряга и Эрик Рамирес во время действия аренды будут получать зарплату в киевском "Динамо".

По имеющимся данным, Супряга при переходе из "Днепра-1" в "Динамо" получил оклад в пределах 500 тысяч долларов в год, а Эрик Рамирес, переехавший из словацкого ДАКа - 600 тысяч.

Напомним, что аренда Владислава Супряги с итальянской "Сампдорией" рассчитана на 1,5 года с последующим правом выкупа. Эрик Рамирес отправился в Испанию на правах аренды до конца текущего сезона.

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Спортинг (Хихон) Владислав Супряга Эрик Рамирес
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (6)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.01.2022 в 19:20
))))))))) у них сильная трансферная компания!!!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.01.2022 в 19:20
Тепер усьо ясно
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таврия19752009 (симферополь)
31.01.2022 в 19:16
Может он ещё доплатил за аренду?)))смешно
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+1
0
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Steelen (Запорожье)
31.01.2022 в 19:12
Это менеджмент.
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+1
-1
Будєм разбіратся (Київ)
31.01.2022 в 18:56
Дурниці . Хто віддає футболіста в оренду «заради практики» з правом викупу і продовжує платити зп. Точно не старий хитрий єврей
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.01.2022 в 19:20
Старий, але не хитрий іудей
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