СМИ: Динамо будет продолжать платить зарплату Супряге и Рамиресу

" Динамо " объявило об арендных соглашениях двух своих футболистов. Украинец Владислав Супряга перешел в итальянскую "Сампдорию", а венесуэлец Эрик Рамирес в ближайшие месяцы будет выступать в испанском "Спортинге".

Как сообщает Meta-ratings, в процессе переговоров столичный клуб хотел, чтобы "Сампдория" и хихонский "Спортинг" взяли на себя заработную плату этих футболистов. Однако добиться такого условия в соглашениях не получилось, поэтому и Владислав Супряга и Эрик Рамирес во время действия аренды будут получать зарплату в киевском "Динамо".

По имеющимся данным, Супряга при переходе из "Днепра-1" в "Динамо" получил оклад в пределах 500 тысяч долларов в год, а Эрик Рамирес, переехавший из словацкого ДАКа - 600 тысяч.

Напомним, что аренда Владислава Супряги с итальянской "Сампдорией" рассчитана на 1,5 года с последующим правом выкупа. Эрик Рамирес отправился в Испанию на правах аренды до конца текущего сезона.