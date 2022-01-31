Динамо громит чемпиона Болгарии в первом турецком спарринге

"Динамо" эпохи Мирчи Луческу снова показало, что спарринги ставятся во главу угла: команда только сегодня приземлилась на турецкой земле и чуть ли не первым, что сделала, это вышла на контрольный матч против чемпиона Болгарии. Стартовый состав киевлян был не совсем основным - Цыганков, Буяльский и Шапаренко за первыми 45 минутами наблюдали со стороны. Поиски оптимального решения в нападении на этот раз привели к появлению там Вербича. Временами даже казалось, что Беньямин занимает позицию правого вингера: очень часто словенец смещался именно в зону Караваева, помогая там партнёрам создавать треугольники.

Именно Вербич стал катализатором главных событий в первом тайме. На 15-й минуте на вингере/форварде нарушили права уже в пределах болгарской штрафной. Рефери справедливо указал на "точку" и показал легионеру "Лудогорца" Шоу вторую жёлтую. К 11-метровой подошёл Гармаш, уверенно реализовав возможность. Дальше: Вербич после углового прострелил с правого края штрафной во вратарскую, где мяч от Витиньо закатился за линию болгарских ворот.

У "Лудогорца" в первом тайме момент был, по сути, только один: Рик пробивал метров с семнадцати, мяч рикошетом от Шепелева приземлился в перекладину.

Несмотря на всего один серьёзный шанс у соперника надо отметить, что левого защитника "динамовцев" болгары сегодня хорошо потерзали. Дубинчак активно подключался к атаке, но не всегда успевал в обороне.

Вторая половина стартовала с шанса для украинского защитника в составе разградцев, Пластуна. Игорь пришёл на стандарт и замыкал фланговую подачу где-то с линии вратарской, но послал снаряд выше рамки.

Ответ "Динамо" снова был голевым: комбинация Буяльский-Шкурин-Шапаренко-Вивчаренко привела к заблокированному удару последнего, мяч отскочил к Шапаренко, и тот свой шанс уже реализовал.

Четвёртый гол - ещё одна красивая комбинация: Кендзёра-Буяльский, цыганков, Шкурин и удар белоруса после обработки из района 11-метровой точки.

Без ложки дёгтя сегодня всё-таки не обошлось. Молодые Вивчаренко и Яцык не нашли общий язык, как выходить из обороны через короткий пас, поэтому на двоих привезли пенальти на киевские ворота. Бойко не спас.

Последние минуты прошли без особой агрессии. По сути, гол Десподова стал последним опасным моментом в игре.

Информация о датах следующих спаррингов "Динамо" станет понятна позже. Точно известно, что следующий поединок будет против сербских "Чукаричек".

"Динамо" (Киев, Украина) - "Лудогорец" (Разград, Болгария) 4:1

Голы: Гармаш 16 (пен.), Витиньо 39, Шапаренко 48, Шкурин 74 - Десподов 79 (пен.)

"Динамо" первый тайм: Бущан — Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак — Шепелев, Сидорчук — Караваев, Гармаш, Витиньо — Вербич

"Динамо" второй тайм: Бойко — Кендзера, Бурда, Боль, Вивчаренко — Яцык — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Шкурин

Предупреждения: Шепелев 21, Тымчик 22, Гармаш 45, Яцык 78 - Шоу 6, Сотириу 31

Удаление (с возможностью замены): Шоу 15 (вторая жёлтая)