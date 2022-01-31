Заря завершила первый сбор победой над сербским Спартаком

" Заря " завершила свой первый турецкий сбор спаррингом со "Спартаком" из сербского города Суботица.

В первом тайме луганчане выглядели гораздо лучше соперника и закономерно забили три сухих гола (Хлань, Гильерме, Хомченовский).

А вот после перерыва картина поменялась кардинальным образом – уже сербы были получше, в то время как вышедшие на второй тайм футболисты луганчан долго не могли попасть в игру.

В итоге, сербы отыграли два гола, однако в концовке команда Скрипника все-таки собралась и не дала сопернику увезти ничью.

Впереди у луганской команды пару дней отдыха и второй сбор в Турции.

"Заря" — "Спартак" (Суботица, Сербия) 3:2

Голы: Хлань, 18, Гильерме, 30, Хомченовский, 33 — 54, 76

"Заря" 1 тайм: Дмитрий Мацапура, Абдулла Абдуллаев, Олег Данченко, Артем Громов, Гильерме, Виталий Вернидуб, Жуниньо, Максим Хлань, Дмитрий Хомченовский, Ловро Цвек, Егор Назарина.

"Заря" 2 тайм: Дмитрий Мацапура (Никита Шевченко, 61), Максим Имереков, Виталий Вернидуб, Олег Данченко, Жуниньо, Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский (Денис Нагнойный, 78), Сергей Булеца, Егор Назарина, Артем Громов.