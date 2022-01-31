Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря завершила первый сбор победой над сербским Спартаком
Луганчане провели отличный первый тайм, и не очень хороший второй
zarya-lugansk.com
"
В первом тайме луганчане выглядели гораздо лучше соперника и закономерно забили три сухих гола (Хлань, Гильерме, Хомченовский).
А вот после перерыва картина поменялась кардинальным образом – уже сербы были получше, в то время как вышедшие на второй тайм футболисты луганчан долго не могли попасть в игру.
В итоге, сербы отыграли два гола, однако в концовке команда Скрипника все-таки собралась и не дала сопернику увезти ничью.
Впереди у луганской команды пару дней отдыха и второй сбор в Турции.
"Заря" — "Спартак" (Суботица, Сербия) 3:2
Голы: Хлань, 18, Гильерме, 30, Хомченовский, 33 — 54, 76
"Заря" 1 тайм: Дмитрий Мацапура, Абдулла Абдуллаев, Олег Данченко, Артем Громов, Гильерме, Виталий Вернидуб, Жуниньо, Максим Хлань, Дмитрий Хомченовский, Ловро Цвек, Егор Назарина.
"Заря" 2 тайм: Дмитрий Мацапура (Никита Шевченко, 61), Максим Имереков, Виталий Вернидуб, Олег Данченко, Жуниньо, Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский (Денис Нагнойный, 78), Сергей Булеца, Егор Назарина, Артем Громов.
Популярное сейчас
- Любимый ученик де Дзерби | Мудрик становится основным в Шахтере
- Бенфика выставила Яремчука на трансфер – Роман может стать партнером украинского игрока в АПЛ
- Игнатенко в Бордо, а Супряга в Сампдории. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Мариуполь не проиграл Шахтёру, Буде/Глимт не проиграл и Динамо. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду