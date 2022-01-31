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Александрия во втором спарринге дня разгромила датчан
Игра с Вайле получилась довольно интересной и насыщенной
instagram.com/fcolexandriya
В понедельник, 31 января, "Александрия" на сборах в Турции провела сразу два спарринга. Утром "горожане"
Поединок с датчанами получился динамичным, эмоциональным, на хороших скоростях и закончился разгромной победой украинской команды.
"Горожане" забили уже на 3-й минуте – Билык вынес от своих ворот, мяч по ветру пролетел почти все поле, и Бондаренко парашютом перекинул вратаря, который рванул на выход.
Пока датчане искали варианты у чужих ворот, "Александрия" в середине первого тайма реализовала контратаку – Одарюк с фланга вырезал на Кожушко, который и переправил в сетку.
На 51-й минуте Билык потянул пенальти, а закончился матч голом Мустафаева в концовке поединка – 3:0.
Теперь у "Александрии" будет небольшой период отдыха, после чего команда начнет второй этап подготовки в Турции.
"Александрия" - "Вайле" 3:0
Голы: Бондаренко (3), Кожушко (18), Мустафаев (82)
"Александрия": Билык, Одарюк, Дубра, Бондаренко, Цуриков, Демченко, Билошевский (Сытников,76'), Кожушко (Мустафаев,64'), Костышин, Авагимян, Спинелли
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