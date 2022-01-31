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Александрия во втором спарринге дня разгромила датчан

Премьер-лига
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Игра с Вайле получилась довольно интересной и насыщенной

Александрия во втором спарринге дня разгромила датчан

instagram.com/fcolexandriya

Новина українською

В понедельник, 31 января, "Александрия" на сборах в Турции провела сразу два спарринга. Утром "горожане" разошлись миром с казахстанским "Каспием" (0:0), а вечером играли с датским "Вайле".

Поединок с датчанами получился динамичным, эмоциональным, на хороших скоростях и закончился разгромной победой украинской команды.

"Горожане" забили уже на 3-й минуте – Билык вынес от своих ворот, мяч по ветру пролетел почти все поле, и Бондаренко парашютом перекинул вратаря, который рванул на выход.

Пока датчане искали варианты у чужих ворот, "Александрия" в середине первого тайма реализовала контратаку – Одарюк с фланга вырезал на Кожушко, который и переправил в сетку.

На 51-й минуте Билык потянул пенальти, а закончился матч голом Мустафаева в концовке поединка – 3:0.

Теперь у "Александрии" будет небольшой период отдыха, после чего команда начнет второй этап подготовки в Турции.

"Александрия" - "Вайле" 3:0

Голы: Бондаренко (3), Кожушко (18), Мустафаев (82)

"Александрия": Билык, Одарюк, Дубра, Бондаренко, Цуриков, Демченко, Билошевский (Сытников,76'), Кожушко (Мустафаев,64'), Костышин, Авагимян, Спинелли

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В статье: ФК Александрия
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