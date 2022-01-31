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Цыганык: Думаю, Коноплянка никуда не уйдет из Шахтера
В Европе сегодня закрывается трансферное окно
Украинский журналист Игорь Цыганык высказал свое мнение относительно будущего украинского игрока Евгения Коноплянки в "
"Куда перейдет Евгений Коноплянка? Я думаю, что некуда. У него еще полгода контракт с "Шахтером", и ему придется работать здесь с "горняками".
Де Дзерби не имеет на него планов. В Европу? Сегодня последний трансферный день. Не знаю, что там может произойти буквально за несколько часов. Поэтому я думаю, что Евгений Коноплянка будет отрабатывать свой контракт в "Шахтере" до конца", - сказал Цыганык.
Напомним, что в последнее время СМИ активно сватали Евгения в австрийский ЛАСК, а также в турецкую Суперлигу.
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