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Цыганык: Думаю, Коноплянка никуда не уйдет из Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

В Европе сегодня закрывается трансферное окно

Цыганык: Думаю, Коноплянка никуда не уйдет из Шахтера

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык высказал свое мнение относительно будущего украинского игрока Евгения Коноплянки в "Шахтере".

"Куда перейдет Евгений Коноплянка? Я думаю, что некуда. У него еще полгода контракт с "Шахтером", и ему придется работать здесь с "горняками".

Де Дзерби не имеет на него планов. В Европу? Сегодня последний трансферный день. Не знаю, что там может произойти буквально за несколько часов. Поэтому я думаю, что Евгений Коноплянка будет отрабатывать свой контракт в "Шахтере" до конца", - сказал Цыганык.

Напомним, что в последнее время СМИ активно сватали Евгения в австрийский ЛАСК, а также в турецкую Суперлигу.

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В статье: Евгений Коноплянка Игорь Цыганык Шахтер (Донецк)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
31.01.2022 в 21:02
а его и в ШД не плохо кормят
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Romb_DK (Київ)
31.01.2022 в 20:51
А якщо Ахметов згадає молодість і візьме биту в руки?
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.01.2022 в 20:48
Верняк)))))) Кто ему ещё будет платить такие деньги?!
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