Цыганык: Думаю, Коноплянка никуда не уйдет из Шахтера

Украинский журналист Игорь Цыганык высказал свое мнение относительно будущего украинского игрока Евгения Коноплянки в " Шахтере ".

"Куда перейдет Евгений Коноплянка? Я думаю, что некуда. У него еще полгода контракт с "Шахтером", и ему придется работать здесь с "горняками".

Де Дзерби не имеет на него планов. В Европу? Сегодня последний трансферный день. Не знаю, что там может произойти буквально за несколько часов. Поэтому я думаю, что Евгений Коноплянка будет отрабатывать свой контракт в "Шахтере" до конца", - сказал Цыганык.