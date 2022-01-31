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Новичок Шахтера Нерес: Я уже хорошо интегрировался в команду
Бразилец положил дубль в спарринге
shakhtar.com
Автор дубля в ворота "Црвены Звезды" (3:2) Давид Нерес рассказал о
– Давид, ты провел блестящий матч, отыграл все 90 минут и оформил дубль. Как оценишь поединок?
– Я очень счастлив, что провел хороший матч, но еще важнее, что мы смогли показать то, что тренируем. Мы сегодня были сильной командой.
– Расскажи о взаимодействии с одноклубниками на поле. Легко ли найти общий язык?
– Да, уже хорошо интегрировался. Меня отлично приняли и ребята, и тренерский штаб, и я очень этому счастлив.
– С каким настроением заканчиваете первый сбор?
– Конечно, чувствуем себя довольными. В последней игре на этом сборе мы смогли показать все, что отрабатываем. Я думаю, важно быть здесь и делать все для того, чтобы команда становилась сильнее.
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