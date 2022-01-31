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Новичок Шахтера Нерес: Я уже хорошо интегрировался в команду

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец положил дубль в спарринге

Новичок Шахтера Нерес: Я уже хорошо интегрировался в команду

shakhtar.com

Новина українською

Автор дубля в ворота "Црвены Звезды" (3:2) Давид Нерес рассказал о матче команды на сборе в Турции.

– Давид, ты провел блестящий матч, отыграл все 90 минут и оформил дубль. Как оценишь поединок?

– Я очень счастлив, что провел хороший матч, но еще важнее, что мы смогли показать то, что тренируем. Мы сегодня были сильной командой.

– Расскажи о взаимодействии с одноклубниками на поле. Легко ли найти общий язык?

– Да, уже хорошо интегрировался. Меня отлично приняли и ребята, и тренерский штаб, и я очень этому счастлив.

– С каким настроением заканчиваете первый сбор?

– Конечно, чувствуем себя довольными. В последней игре на этом сборе мы смогли показать все, что отрабатываем. Я думаю, важно быть здесь и делать все для того, чтобы команда становилась сильнее.

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В статье: Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Источник:
ФК Шахтер

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