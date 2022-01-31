"Действительно тяжелый кубок". Денисов показал трофей Зимнего кубка-2022 - ФОТО

В начале февраля ТК "Футбол" организовывал в Турции товарищеский турнир, в которому примут участие "Полесье", "Металлист", "Черноморец" и "Верес".

Генеральный директор каналов Денисов уже показал общественности трофей, за который будут сражаться команды.

"Мы рассматривали несколько вариантов дизайна трофея Winter Cup 2022. Хотелось, чтобы он, с одной стороны, был ни на что не похож. Но это очень тяжело, ведь турниров много, и все кубки так или иначе похожи друг на друга. Но этот, благодаря своему цвету – действительно что-то новое. Такой трофей трудно будет с чем-то спутать, он оригинален.

Каждый хороший кубок должен быть тяжелым. Это действительно тяжелый кубок. Его будет очень сложно поднять над головой, а это значит, что выиграть его будет не менее тяжело", - сказал Денисов.