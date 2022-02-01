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Степаненко: На самом простом бытовом уровне общаюсь на португальском, понимаю итальянский язык

Премьер-лига
(1 голосов)

Тарас настоящий полиглот

Степаненко: На самом простом бытовом уровне общаюсь на португальском, понимаю итальянский язык

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Опорный хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал об успехах в изучении иностранных языков.

- Знаешь ли ты португальский?

– Учу. На самом простом бытовом уровне с ребятами общаюсь. На футбольном уровне вообще многое знаю, они меня прекрасно понимают. В раздевалке общаюсь, если в автобусе едем с ребятами.

Не могу сказать, что понимаю, когда они быстро говорят между собой. Там и сленг присутствует. Но если они мне задают вопрос на португальском – я им отвечаю, мы друг друга отлично понимаем.

- Может, есть еще какие-то языки, которые изучаешь?

– У нас сейчас итальянцы тренеры, язык все время на слуху. Говорить не могу на итальянском пока. Но уже все понимаю, что они говорят. У меня преподаватель полиглот, потихоньку с ней и итальянский учу.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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