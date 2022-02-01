Степаненко: На самом простом бытовом уровне общаюсь на португальском, понимаю итальянский язык

Опорный хавбек " Шахтера " Тарас Степаненко рассказал об успехах в изучении иностранных языков.

- Знаешь ли ты португальский?

– Учу. На самом простом бытовом уровне с ребятами общаюсь. На футбольном уровне вообще многое знаю, они меня прекрасно понимают. В раздевалке общаюсь, если в автобусе едем с ребятами.

Не могу сказать, что понимаю, когда они быстро говорят между собой. Там и сленг присутствует. Но если они мне задают вопрос на португальском – я им отвечаю, мы друг друга отлично понимаем.

- Может, есть еще какие-то языки, которые изучаешь?

– У нас сейчас итальянцы тренеры, язык все время на слуху. Говорить не могу на итальянском пока. Но уже все понимаю, что они говорят. У меня преподаватель полиглот, потихоньку с ней и итальянский учу.