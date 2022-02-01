Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Степаненко: На самом простом бытовом уровне общаюсь на португальском, понимаю итальянский язык
Тарас настоящий полиглот
Фото: ФК Шахтер Донецк
Опорный хавбек "
- Знаешь ли ты португальский?
– Учу. На самом простом бытовом уровне с ребятами общаюсь. На футбольном уровне вообще многое знаю, они меня прекрасно понимают. В раздевалке общаюсь, если в автобусе едем с ребятами.
Не могу сказать, что понимаю, когда они быстро говорят между собой. Там и сленг присутствует. Но если они мне задают вопрос на португальском – я им отвечаю, мы друг друга отлично понимаем.
- Может, есть еще какие-то языки, которые изучаешь?
– У нас сейчас итальянцы тренеры, язык все время на слуху. Говорить не могу на итальянском пока. Но уже все понимаю, что они говорят. У меня преподаватель полиглот, потихоньку с ней и итальянский учу.
Популярное сейчас
- Обамеянг все еще может оказаться в Барсе, ван де Бек покинул МЮ. Дедлайн зимнего трансферного окна
- Черноморец: кандидаты на последний рубеж
- Трое украинских игроков из УПЛ перешли в топ-чемпионаты во время одного трансферного окна. Прецедент уже был
- Довбику будет сложно перейти в ТОП-клуб. Объясняет медицинская наука
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду