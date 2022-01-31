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Костевич: Нет смысла переходить на русский язык, когда ты разговариваешь с гражданами Украины

Премьер-лига
(6 голосов)

Респект за позицию

Костевич: Нет смысла переходить на русский язык, когда ты разговариваешь с гражданами Украины

fcrukh.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Владимир Костевич рассказал о времени, которое он провёл в киевском клубе.

– Луческу был против вашего подписания, он хотел оформить трансфер экс-защитника "Интера" и "Ювентуса" Асамоа, но ваш переход пролоббировал Шаблий. Вас это не насторожило?

– Мне нет смысла отвечать на этот вопрос, есть клуб. Если "Динамо" решило меня подписать, это было желание клуба, а не пролоббировал агент. Не вижу смысла комментировать слухи. Много было сказано, что Шаблий спас мне карьеру, потому что я подписал предварительный контракт с "Динамо", а "Лех" расторг со мной соглашение. Очень много лжи в виде инсайдов. Когда ты знаешь реальную ситуацию, это очень смешно.

– В "Динамо" вы как минимум тренировались. Чувствуется ли разница в условиях с другими украинскими клубами?

– Это гранд украинского футбола. Конечно, здесь все на высоком уровне.

– Кто в "Динамо", кроме вас, разговаривает на украинском?

– С Вантухом я общался на украинском, с Буяльским. Все в команде понимают украинский, все хорошо, не вижу никаких проблем.

– Украиноязычные люди часто переходят на русский, переезжая в большие города, в которых русский язык преобладает. У вас этого не было?

– Нет смысла переходить на русский язык, когда ты разговариваешь с гражданами Украины. Все граждане Украины прекрасно понимают украинский язык, это не должно быть проблемой. Такая у меня позиция.

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В статье: Владимир Костевич Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.01.2022 в 23:35
Дякуємо за українську позицію.
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78zezabo (Дрогобич)
31.01.2022 в 23:21
Хоч у когось є голова на плечах!
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