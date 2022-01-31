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Винисиус Тобиас о спаррингах: Каждый матч – это война, как поединок чемпионата

Премьер-лига
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Спарринг с Црвеной Звездой получился действительно боевым

Винисиус Тобиас о спаррингах: Каждый матч – это война, как поединок чемпионата

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас о победе в спарринге с "Црвеной Звездой" (3:2).

– Винисиус, выдался боевой матч, который не соответствует названию "товарищеская игра". Как ты его оцениваешь? Какой главный вывод?

– Думаю, каждый матч – это война, как поединок чемпионата. Да, действительно, игра давалась непросто, но мы показали себя достойно и добились победы. Соперники смогли сравнять счет, однако мы дожали их и выиграли.

– Как тебя принял коллектив?

– Супер! Ребята приняли меня отлично. Уже не раз говорил, что коллектив очень хороший. Чувствую себя как дома, с каждым днем все лучше и лучше. Я очень счастлив, что нахожусь в "Шахтере" и являюсь частью этого великого клуба.

– Если оценивать первые дни тренировки и сейчас, чувствуешь, как набираешь кондиции?

– Конечно. Ежедневно работаю, чтобы становиться лучше, стараюсь максимально отдаваться на каждой тренировке, потому что это самое важное. Очень радуюсь, когда у меня все получается. Надеюсь, смогу сделать еще много огромных шагов вперед и стать лучше.

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В статье: Шахтер (Донецк) Винисиус Тобиас
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Источник:
ФК Шахтер

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