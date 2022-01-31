Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Винисиус Тобиас о спаррингах: Каждый матч – это война, как поединок чемпионата
Спарринг с Црвеной Звездой получился действительно боевым
shakhtar.com
Защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас о победе
– Винисиус, выдался боевой матч, который не соответствует названию "товарищеская игра". Как ты его оцениваешь? Какой главный вывод?
– Думаю, каждый матч – это война, как поединок чемпионата. Да, действительно, игра давалась непросто, но мы показали себя достойно и добились победы. Соперники смогли сравнять счет, однако мы дожали их и выиграли.
– Как тебя принял коллектив?
– Супер! Ребята приняли меня отлично. Уже не раз говорил, что коллектив очень хороший. Чувствую себя как дома, с каждым днем все лучше и лучше. Я очень счастлив, что нахожусь в "Шахтере" и являюсь частью этого великого клуба.
– Если оценивать первые дни тренировки и сейчас, чувствуешь, как набираешь кондиции?
– Конечно. Ежедневно работаю, чтобы становиться лучше, стараюсь максимально отдаваться на каждой тренировке, потому что это самое важное. Очень радуюсь, когда у меня все получается. Надеюсь, смогу сделать еще много огромных шагов вперед и стать лучше.
Популярное сейчас
- Футзал. Сборная Украины в полуфинале Евро-2022 сыграет с победителем пары Россия - Грузия
- Динамо громит чемпиона Болгарии в первом турецком спарринге
- Трое украинских игроков из УПЛ перешли в топ-чемпионаты во время одного трансферного окна. Прецедент уже был
- Довбику будет сложно перейти в ТОП-клуб. Объясняет медицинская наука
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
Новости по теме
- 15:57 Украинские Бондарь: Пару лет назад Нерес играл в полуфинале Лиги чемпионов и стоил 50 миллионов евро
- 12:33 Украинские Степаненко: Сейчас мы постоянно под нагрузкой, где-то тяжелые ноги, где-то крепатура
- 11:52 Украинские Тобиас: До перехода в Шахтер общался с Фернандо и Додо, думал, идти или не идти