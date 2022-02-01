Герой футбольного дня. Даниил Сикан

Нет какой-то одной формулы. Переход в команду второй Бундеслиги – это не ссылка и не повышение. Это просто необходимый шаг для молодого футболиста по пути к игровой практике.

История знает немало случаев, когда во втором немецком дивизионе сияли и тускнели украинские футболисты. Здесь, например, в свое время выступали Юрий Вернидуб, Юрий Максимов, Андрей Воронин, Владимир Лютый. Весьма известные футбольные люди. А были и Александр Гребеножко, Антон Макаренко, Павел Янчук, о которых в наших широтах знают меньше. Судьба каждого сложилась по-разному, и каждый по-своему воспринимал опыт игры во втором германском дивизионе.

Сикан явно перешел туда не за славой и именем. Учитывая, что у "Ганзы" нет права выкупа (аренда до лета 2022-го года), форвард будет оставаться на радарах тренеров и скаутов "Шахтера". Главная цель – получение игровой практики в осовремененных условиях. Сикан уже был в "Мариуполе", отыграв в сумме за эту команду 22 поединка. У него также есть опыт игры за основу "Шахтера" и даже сборную Украины (четыре матча, 107 игровых минут, один гол). В двадцать лет он находится не на начальной стадии процесса становления.

Главное – играть. Сикан – не единственный форвард, перешедший в "Ганзу" во время этого трансферного окна. Команда из Ростока взяла в аренду нападающего "Гамбурга" Робина Мейснера. Также в аренде, но с июля 2021-го года, здесь играет Стрели Мамба (принадлежит "Кайрату"). И трое своих нападающих – Паскаль Дрейер, Ридж Мунси и Джон Верхук.

Последний особо опасен как конкурент. В 23-х поединках этого сезона опытный (32 года) нидерландец забил одиннадцать голов. Также в его активе две голевые передачи и участие еще в восемнадцати голевых моментах. При суммарном показателе xG 7. Для Сикана это будет непростая конкуренция, однако идти в "теплую ванну" вообще не было бы смысла.

"Ганзу" уже более трех лет возглавляет тренер Йенс Хёртел. Он пробовал разные модели, но в последнее время играет исключительно с одним центральным нападающим. Зато важную роль отводит игрокам глубинного звена атаки – вингерам и оттянутому нападающему/плеймейкеру. Сикан наилучше чувствует себя именно в центре, но имеет опыт игры на обоих флангах атаки. Также на профильной карте украинца можно четко увидеть зоны интенсивности между радиусом штрафной площадки и центральным кругом. Благодаря всем этим характеристикам футболиста "Шахтеру" удалось добиться от арендатора более-менее надежных гарантий игровой практики для украинца.

Шансы у Сикана должны быть. Но должно быть и испытание для характера. Вторая Бундеслига – это очень хороший вариант. Это не "Мариуполь", но и не европейский топ-уровень, неудачи на котором часто прикрываются антуражом. Кто чего стоит – то и получит.

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