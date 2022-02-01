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Минай определился с соперниками на сборах
Представители Дании, Грузии и даже первой украинской лиги
Фото: ФК Минай
Закарпатский "Минай" отправился на сборы в Турцию. Команда Владимира Шаран проведет там 22 дня, тренируясь и играя с первого по 22-е февраля.
Определились закарпатцы с ближайшими оппонентами. Их будет шесть, как и спаррингов:
- 7 февраля "Пахтакор" (Узбекистан)
- 10 февраля – "Дила" (Грузия)
- 17 февраля– "Брабрандт" (Дания)
- 19 февраля – "Согдиана" (Узбекистан)
- 20 февраля – "Агробизнес" (Волочиск)
По итогам первой части сезона "Минай" идет в таблице на 15-м месте. Зимой их возглавил Владимир Шаран.
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Источник:ФК "Минай"
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