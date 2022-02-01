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Минай определился с соперниками на сборах

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Минай определился с соперниками на сборах

Фото: ФК Минай

UA-Футбол
Новина українською

Закарпатский "Минай" отправился на сборы в Турцию. Команда Владимира Шаран проведет там 22 дня, тренируясь и играя с первого по 22-е февраля.

Определились закарпатцы с ближайшими оппонентами. Их будет шесть, как и спаррингов:

  • 7 февраля "Пахтакор" (Узбекистан)
  • 10 февраля – "Дила" (Грузия)
  • 17 февраля– "Брабрандт" (Дания)
  • 19 февраля – "Согдиана" (Узбекистан)
  • 20 февраля – "Агробизнес" (Волочиск)

По итогам первой части сезона "Минай" идет в таблице на 15-м месте. Зимой их возглавил Владимир Шаран.

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В статье: ФК Минай
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Источник:
ФК "Минай"

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