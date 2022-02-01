Минай определился с соперниками на сборах

Закарпатский "Минай" отправился на сборы в Турцию. Команда Владимира Шаран проведет там 22 дня, тренируясь и играя с первого по 22-е февраля.

Определились закарпатцы с ближайшими оппонентами. Их будет шесть, как и спаррингов:

7 февраля "Пахтакор" (Узбекистан)

10 февраля – "Дила" (Грузия)

17 февраля– "Брабрандт" (Дания)

19 февраля – "Согдиана" (Узбекистан)

20 февраля – "Агробизнес" (Волочиск)

По итогам первой части сезона "Минай" идет в таблице на 15-м месте. Зимой их возглавил Владимир Шаран.