"Над завершением атаки будем работать на втором сборе". Дулуб рассказал о слабой результативности Львова

Наставник "Львова" Олег Дулуб прокомментировал работу своей команды на сборах. В том числе, рассказал о слабой результативности.

"По игровому тонусу и содержанию игры в последнем матче вопросов не было, за исключением того, что не забили. Но нужно понимать, что два наших нападающих, Владислав Бугай и Назарий Ныч, будут готовы только ко второму сбору.

Поэтому мы пробовали различные сочетания в опорной зоне, с двумя и тремя опорными. В целом, то, над чем мы работали, получалось в игре, но над завершением атаки будем работать уже на втором сборе", — рассказал наставник в интервью "Футбол NEWS".

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