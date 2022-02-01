Серьезная потеря. Лучший бомбардир Десны может покинуть команду

Нападающий "Десны" Денис Безбородько может этой зимой сменить команду. Об этом передает FootBoom.

По данным источника, у игрока есть несколько предложений от других клубов, однако точных имен никто не называет. Контракт Безбородько с "северянами" действителен до лета 2022-го года.

В текущем сезоне Денис забил семь голов в 19-ти играх. Он лучший бомбардир коллектива Рябоконя.