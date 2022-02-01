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Серьезное усиление. Валерий Бондарь оценил игру бразильского новичка Шахтера
Вчера он забил дважды
Фото: ФК Шахтер
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь оценил выступления бразильского новичка клуба Давида Нереса.
"Когда на тренировках Нерес работает один в один, то мне кажется, что он один из самых сильных в нашей команде в этом компоненте. Миша Мудрик, Педриньо и он - наши лучшие дриблеры.
Мы понимаем, за что "Шахтер" отдал такие большие деньги. Это действительно серьезное усиление для нас. Надеемся, что он быстро вольется в команду и будет приносить результат", — рассказал Бондарь в комментарии Футбол NEWS.
Вчера "Шахтер" на сборах обыграл "Црвену Звезду". Нерес забил два гола.
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