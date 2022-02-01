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Серьезное усиление. Валерий Бондарь оценил игру бразильского новичка Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Вчера он забил дважды

Серьезное усиление. Валерий Бондарь оценил игру бразильского новичка Шахтера

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь оценил выступления бразильского новичка клуба Давида Нереса.

"Когда на тренировках Нерес работает один в один, то мне кажется, что он один из самых сильных в нашей команде в этом компоненте. Миша Мудрик, Педриньо и он - наши лучшие дриблеры.

Мы понимаем, за что "Шахтер" отдал такие большие деньги. Это действительно серьезное усиление для нас. Надеемся, что он быстро вольется в команду и будет приносить результат", — рассказал Бондарь в комментарии Футбол NEWS.

Вчера "Шахтер" на сборах обыграл "Црвену Звезду". Нерес забил два гола.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
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