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Главные зимние трансферы УПЛ: будущее Супряги, Сикана и Игнатенко + анекдот от Роберто Моралеса
Анализируем самое горячее
Вы можете в это не верить, но "Динамо" и "Шахтер" начали отдавать своих игроков в топ-чемпионаты! Что ждет Супрягу в "Сампдории", какие перспективы и для чего Игнатенко поехал в Лигу 1 в "Бордо", и станет ли Сикан сильнее в Бундеслиге? Все для вас разобрал Роберто Моралес в своем влоге. Хорошего просмотра!
00:00 Привет! Почему это трансферное окно для молодежи?
00:49 Зачем Игнатенко уехал во Францию?
02:12 Сикан станет топом в германской "Ганзе"?
03:07 Супряга в Серии А – самый интересный переход зимы?
08:11 Анекдот в тему от Роберто Моралеса
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