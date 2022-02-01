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Главные зимние трансферы УПЛ: будущее Супряги, Сикана и Игнатенко + анекдот от Роберто Моралеса

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Анализируем самое горячее

Главные зимние трансферы УПЛ: будущее Супряги, Сикана и Игнатенко + анекдот от Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Вы можете в это не верить, но "Динамо" и "Шахтер" начали отдавать своих игроков в топ-чемпионаты! Что ждет Супрягу в "Сампдории", какие перспективы и для чего Игнатенко поехал в Лигу 1 в "Бордо", и станет ли Сикан сильнее в Бундеслиге? Все для вас разобрал Роберто Моралес в своем влоге. Хорошего просмотра!

00:00 Привет! Почему это трансферное окно для молодежи?
00:49 Зачем Игнатенко уехал во Францию?
02:12 Сикан станет топом в германской "Ганзе"?
03:07 Супряга в Серии А – самый интересный переход зимы?
08:11 Анекдот в тему от Роберто Моралеса
08:42 Подпишись и поставь лайк!

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В статье: Роберто Моралес Владислав Супряга Даниил Игнатенко канал UA-Футбол Даниил Сикан
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
01.02.2022 в 15:06
не чего не понятно что он мелит
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