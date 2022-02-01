Корниенко: Лучше пропустить на сборах и разобрать ошибки, чтобы потом не допускать их в будущем

Футболист "Шахтера" Виктор Корниенко после товарищеского матча с "Црвеной Звездой" (3:2) поделился своими впечатлениями от игры.

"Команда неуступчивая и высокого уровня. У них хорошие исполнители. Не хочется уступать в таких играх.

Всегда есть желание показать максимальное качество игры и характер. Поскольку это подготовка к официальным матчам чемпионата, то лучше пропустить здесь и разобрать ошибки, чтобы потом не допускать их в будущем", — сказал Корниенко.