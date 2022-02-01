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Корниенко: Лучше пропустить на сборах и разобрать ошибки, чтобы потом не допускать их в будущем
Горняки продолжают подготовку к весенней части сезона
shakhtar.com
Футболист "Шахтера" Виктор Корниенко после
"Команда неуступчивая и высокого уровня. У них хорошие исполнители. Не хочется уступать в таких играх.
Всегда есть желание показать максимальное качество игры и характер. Поскольку это подготовка к официальным матчам чемпионата, то лучше пропустить здесь и разобрать ошибки, чтобы потом не допускать их в будущем", — сказал Корниенко.
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Источник:ТК Футбол
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