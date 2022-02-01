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Караваев: Перенёс коронавирус нормально, теперь важно набрать форму
Игрок Динамо отправился на турецкий сбор вместе с командой
Скриншот: ТК Футбол
Игрок "
- Я не был на первом сборе в Испании, так как дома лечился от коронавируса. На втором сборе больше будет игр. Это радует.
- Как вам погода?
- Отлично. Главное - теплее, чем у нас.
- В каком сейчас состоянии Александр Караваев?
- Все хорошо. Перенёс болезнь нормально. Занимался самостоятельно дома. Когда начало позволять состояние, то потихоньку бегал. Понятно, что будет тяжело, но для этого и нужны сборы. Важно набрать форму.
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