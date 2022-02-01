Караваев: Перенёс коронавирус нормально, теперь важно набрать форму

Игрок " Динамо " Александр Караваев поделился своими впечатлениями от начала сборов в Турции, а также рассказал о своем физическом состоянии после коронавируса.

- Я не был на первом сборе в Испании, так как дома лечился от коронавируса. На втором сборе больше будет игр. Это радует.

- Как вам погода?

- Отлично. Главное - теплее, чем у нас.

- В каком сейчас состоянии Александр Караваев?

- Все хорошо. Перенёс болезнь нормально. Занимался самостоятельно дома. Когда начало позволять состояние, то потихоньку бегал. Понятно, что будет тяжело, но для этого и нужны сборы. Важно набрать форму.