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Алиев: С Игорем Суркисом я общаюсь на "ты" - всегда называю Михалыч
Своя атмосфера
glavcom.ua
Экс-игрок "
- С Игорем Суркисом я общаюсь на "ты", что здесь такого? При людях я так не делаю, а один на один мы общаемся на "ты". Конечно, я не называю его Игорь, всегда называю Михалыч. Не могу понять, что в этом такого. Мы люди, мы все должны общаться.
- Ну все-таки у вас разный возраст.
- Ну и что, он ведь такой же человек, как и я. У него две руки и две ноги, тоже украинец.
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