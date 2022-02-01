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Алиев: С Игорем Суркисом я общаюсь на "ты" - всегда называю Михалыч

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Своя атмосфера

Алиев: С Игорем Суркисом я общаюсь на "ты" - всегда называю Михалыч

glavcom.ua

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем общении с президентом киевского клуба Игорем Суркисом.

- С Игорем Суркисом я общаюсь на "ты", что здесь такого? При людях я так не делаю, а один на один мы общаемся на "ты". Конечно, я не называю его Игорь, всегда называю Михалыч. Не могу понять, что в этом такого. Мы люди, мы все должны общаться.

- Ну все-таки у вас разный возраст.

- Ну и что, он ведь такой же человек, как и я. У него две руки и две ноги, тоже украинец.

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В статье: Игорь Суркис Александр Алиев Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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alex.belogubko (одесса)
01.02.2022 в 18:24
а как он тебя называет Сашенька или Шурочка --пусть бабки вернёт Михалыч
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.02.2022 в 18:11
Две руки, две ноги, две головы, две мозги.......
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0
0
No, Mikey, no (Одеса)
01.02.2022 в 18:03
Вон оно чё, Михалыч (с)
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+1
0
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С.Карпович. (Ланівці)
01.02.2022 в 17:45
"Он украинец как и я".Ото лапоть заливає.
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+2
0
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Сокира (New Castle)
01.02.2022 в 17:35
Ага, що один, що другий - "українці"
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+1
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Dnepr-75 (Днiпро)
01.02.2022 в 17:29
Мемуары, "а я ему говорю,наливай Михалыч!"
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+3
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