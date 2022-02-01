Алиев: С Игорем Суркисом я общаюсь на "ты" - всегда называю Михалыч

Экс-игрок " Динамо " и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем общении с президентом киевского клуба Игорем Суркисом.

- С Игорем Суркисом я общаюсь на "ты", что здесь такого? При людях я так не делаю, а один на один мы общаемся на "ты". Конечно, я не называю его Игорь, всегда называю Михалыч. Не могу понять, что в этом такого. Мы люди, мы все должны общаться.

- Ну все-таки у вас разный возраст.

- Ну и что, он ведь такой же человек, как и я. У него две руки и две ноги, тоже украинец.