Маркевич: После финала ЛЕ был вариант с Марселем, но Днепр меня не отпустил

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, какие зарубежные клубы мог возглавить после ухода из "Днепра" в 2016 году.

— Расскажите, какие у Вас были предложения после ухода из "Днепра" в 2016 году?

— Об этом нет смысла говорить, так как переход не состоялся.

— Это были украинские клубы?

— Нет, это были зарубежные команды. С "Галатасараем" мы уже вели переговоры во Львове, но не сошлись по одному вопросу. Я не хотел брать в команду уже отыгранных футболистов, а планировал работать с молодыми и перспективными. Но у них другая политика. "Галатасарай" берет опытных, возрастных игроков, которые поиграли в Англии, других чемпионатах и уже наелись футболом. Так команду не сделаешь.

— Помимо "Галатасарая", были еще интересные предложения?

— Был еще вариант с " Марселем ". Я мог возглавить французскую команду после финала Лиги Европы с "Днепром", но меня не отпустили. У меня еще был год контракта с днепровским клубом.

— Вы на эту тему не говорили с Игорем Коломойским, чтобы он пошел Вам на уступки?

— Мы говорили, но мне сказали: "Нет. Надо продолжать работать". Это было их право.