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Маркевич: После финала ЛЕ был вариант с Марселем, но Днепр меня не отпустил

Премьер-лига
(1 голосов)

Также был вариант с Галатасараем

Маркевич: После финала ЛЕ был вариант с Марселем, но Днепр меня не отпустил

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, какие зарубежные клубы мог возглавить после ухода из "Днепра" в 2016 году.

— Расскажите, какие у Вас были предложения после ухода из "Днепра" в 2016 году?

— Об этом нет смысла говорить, так как переход не состоялся.

— Это были украинские клубы?

— Нет, это были зарубежные команды. С "Галатасараем" мы уже вели переговоры во Львове, но не сошлись по одному вопросу. Я не хотел брать в команду уже отыгранных футболистов, а планировал работать с молодыми и перспективными. Но у них другая политика. "Галатасарай" берет опытных, возрастных игроков, которые поиграли в Англии, других чемпионатах и уже наелись футболом. Так команду не сделаешь.

— Помимо "Галатасарая", были еще интересные предложения?

— Был еще вариант с "Марселем". Я мог возглавить французскую команду после финала Лиги Европы с "Днепром", но меня не отпустили. У меня еще был год контракта с днепровским клубом.

— Вы на эту тему не говорили с Игорем Коломойским, чтобы он пошел Вам на уступки?

— Мы говорили, но мне сказали: "Нет. Надо продолжать работать". Это было их право.

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В статье: Мирон Маркевич Галатасарай (Стамбул) Марсель
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Источник:
fanday

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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
01.02.2022 в 19:38
а чего через год пе пошел работать? такому спецу должны были приходить предложения.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.02.2022 в 19:16
Жаль(
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