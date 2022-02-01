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Маркевич: После финала ЛЕ был вариант с Марселем, но Днепр меня не отпустил
Также был вариант с Галатасараем
Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, какие зарубежные клубы мог возглавить после ухода из "Днепра" в 2016 году.
— Расскажите, какие у Вас были предложения после ухода из "Днепра" в 2016 году?
— Об этом нет смысла говорить, так как переход не состоялся.
— Это были украинские клубы?
— Нет, это были зарубежные команды. С "Галатасараем" мы уже вели переговоры во Львове, но не сошлись по одному вопросу. Я не хотел брать в команду уже отыгранных футболистов, а планировал работать с молодыми и перспективными. Но у них другая политика. "Галатасарай" берет опытных, возрастных игроков, которые поиграли в Англии, других чемпионатах и уже наелись футболом. Так команду не сделаешь.
— Помимо "Галатасарая", были еще интересные предложения?
— Был еще вариант с "
— Вы на эту тему не говорили с Игорем Коломойским, чтобы он пошел Вам на уступки?
— Мы говорили, но мне сказали: "Нет. Надо продолжать работать". Это было их право.
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