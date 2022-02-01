Григорчук: Надеюсь, Усик на поле будет играть в футбол, а не заниматься своим видом спорта

Главный тренер " Черноморца " Роман Григорчук высказал свое мнение по поводу того, что чемпион мира по боксу Александр Усик решил сыграть за житомирское "Полесье" на зимнем товарищеском турнире Winter Cup.

"Это интересно. Хорошо, что он будет на поле играть в футбол, а не заниматься непосредственно своим видом спорта. Тогда было бы сложнее (Смеется). Думаю, что арбитр перед матчем предупредит Усика, чтобы он не стал нервничать по какому-нибудь поводу. А если серьезно, то я с большим уважением отношусь к этому великому боксеру. Александр Усик — выдающийся спортсмен. Буду рад познакомиться с ним", - сказал Григорчук.

Напомним, что Winter Cup 2022 начнется 3 февраля и продлится 10 дней. В нем примут участие 2 клуба УПЛ ("Верес" и "Черноморец") и 2 клуба Первой Лиги ("Металлист" и "Полесье").