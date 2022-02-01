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Григорчук: Надеюсь, Усик на поле будет играть в футбол, а не заниматься своим видом спорта

Премьер-лига
(1 голосов)

Хорошая шутка от главного тренера одесситов

Григорчук: Надеюсь, Усик на поле будет играть в футбол, а не заниматься своим видом спорта

фото - boxingscene.com

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук высказал свое мнение по поводу того, что чемпион мира по боксу Александр Усик решил сыграть за житомирское "Полесье" на зимнем товарищеском турнире Winter Cup.

"Это интересно. Хорошо, что он будет на поле играть в футбол, а не заниматься непосредственно своим видом спорта. Тогда было бы сложнее (Смеется). Думаю, что арбитр перед матчем предупредит Усика, чтобы он не стал нервничать по какому-нибудь поводу.

А если серьезно, то я с большим уважением отношусь к этому великому боксеру. Александр Усик — выдающийся спортсмен. Буду рад познакомиться с ним", - сказал Григорчук.

Напомним, что Winter Cup 2022 начнется 3 февраля и продлится 10 дней. В нем примут участие 2 клуба УПЛ ("Верес" и "Черноморец") и 2 клуба Первой Лиги ("Металлист" и "Полесье").

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир) Александр Усик
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Источник:
http://meta-ratings.com.ua

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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
01.02.2022 в 21:58
А потом можно и в Минай, будут вдвоём с Тунцом шаранить свою команду, что бы чужие боялись...
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