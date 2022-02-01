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Сабо: Наверное, Супряга был готов перейти куда угодно, лишь бы уйти из Динамо
Эксперт порассуждал о зимних трансферах Динамо
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Экс-тренер "
— У Супряги получится раскрыться в чемпионате Италии?
— Главный вопрос - будет ли он играть? Если сядет на скамейку, то о каком выкупе может идти речь? Я много работал с молодыми ребятами: с группой и один на один. Смотрел, есть ли способность расти. Если нет скорости - что поделаешь? Если нет мысли - тоже очень тяжело. Если есть данные, то нужно давать возможность проявить себя. Если "Сампдория" берет Владислава, значит знает на что рассчитывает. Наверное, Супряга был готов перейти куда угодно, лишь бы уйти из "Динамо".
— Рамиреса отдали в аренду хихонскому "Спортингу". Почему у венесуэльца не получается закрепиться в "Динамо"?
— Думаю, что это решение Луческу - отдать Рамиреса в аренду. Значит, ему что-то не нравится в игре венесуэльца. Жаль, конечно, что "Динамо" покупает форвардов и отдает.
— Кто будет основным нападающим в "Динамо" после перерыва?
— Беседин, если заиграет. Работоспособный парень, но забивает немного. Скорее всего, он станет основным форвардом.
— Сообщалось, что Виктор Цыганков отклонил предложение об аренде от "Монако" - чемпионат Франции не подходит Цыганкову?
— Во-первых, 20 млн. евро за Цыганкова - сильно завышенная сума. Во-вторых, он очень часто травмируется. Поэтому, Виктор тщательно обдумывает - идти куда-то, или уже заканчивать в "Динамо".
Во Франции английский язык не очень воспринимается. Нужно выучить французский. Пока выучит, пройдет несколько месяцев. А будет ли он играть там - никто не знает. Я не уверен. Он понизил свое мастерство. Поэтому, я тоже думаю, что Цыганкову лучше остаться в "Динамо".
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