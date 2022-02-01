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Сабо: Наверное, Супряга был готов перейти куда угодно, лишь бы уйти из Динамо

Премьер-лига
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(2 голосов)

Эксперт порассуждал о зимних трансферах Динамо

Сабо: Наверное, Супряга был готов перейти куда угодно, лишь бы уйти из Динамо

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о последних трансферах игроков киевского клуба.

— У Супряги получится раскрыться в чемпионате Италии?

— Главный вопрос - будет ли он играть? Если сядет на скамейку, то о каком выкупе может идти речь? Я много работал с молодыми ребятами: с группой и один на один. Смотрел, есть ли способность расти. Если нет скорости - что поделаешь? Если нет мысли - тоже очень тяжело. Если есть данные, то нужно давать возможность проявить себя. Если "Сампдория" берет Владислава, значит знает на что рассчитывает. Наверное, Супряга был готов перейти куда угодно, лишь бы уйти из "Динамо".

— Рамиреса отдали в аренду хихонскому "Спортингу". Почему у венесуэльца не получается закрепиться в "Динамо"?

— Думаю, что это решение Луческу - отдать Рамиреса в аренду. Значит, ему что-то не нравится в игре венесуэльца. Жаль, конечно, что "Динамо" покупает форвардов и отдает.

— Кто будет основным нападающим в "Динамо" после перерыва?

— Беседин, если заиграет. Работоспособный парень, но забивает немного. Скорее всего, он станет основным форвардом.

— Сообщалось, что Виктор Цыганков отклонил предложение об аренде от "Монако" - чемпионат Франции не подходит Цыганкову?

— Во-первых, 20 млн. евро за Цыганкова - сильно завышенная сума. Во-вторых, он очень часто травмируется. Поэтому, Виктор тщательно обдумывает - идти куда-то, или уже заканчивать в "Динамо".

Во Франции английский язык не очень воспринимается. Нужно выучить французский. Пока выучит, пройдет несколько месяцев. А будет ли он играть там - никто не знает. Я не уверен. Он понизил свое мастерство. Поэтому, я тоже думаю, что Цыганкову лучше остаться в "Динамо".

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Виктор Цыганков Владислав Супряга Эрик Рамирес
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (4)
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Цап-царап (Харків)
01.02.2022 в 21:47
Наверное?!
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0
0
Лекарь (село Дарница)
01.02.2022 в 21:07
По сути высказывания, вынесенного в заголовок: Сабо прав. Надеюсь, у Влада Супряги теперь появится запредельная мотивация, которая поможет ему акклиматизироваться и выйти на совершенно иной уровень. Но..., будем смотреть. Он парень очень перспективный, но в Динамо он не прижился, ему все время не везло. Надеюсь, кто-то другой, в другой команде, сможет открыть и явить миру его потенциал во всей красе. Удачи.
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+1
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.02.2022 в 21:41
возможно, сможет заиграть в команде-автобусе, где будет убегать в контру с середины поля
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.02.2022 в 21:01
Как не красіво, б..ять.....
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