Шахтер вернулся в Киев после первого сбора. Второй начнется 6 февраля

1 февраля " Шахтер " завершил первую часть зимней подготовки в Белеке.

Утром после контрольного матча с "Црвеной Звездой" (3:2), который состоялся накануне, подопечные Роберто Де Дзерби провели фитнес-тренировку восстановительного плана.

Часть игроков отправилась на выходные несколькими часами ранее, а в зале занималась примерно половина состава. После обеда "Шахтер" выехал в аэропорт и взял курс на Киев. Перелет занял два с половиной часа.

Команде предоставлены отдых и возможность провести время со своими семьями, а уже на 6 февраля запланирован старт второго сбора в Белеке.