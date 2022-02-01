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Шахтер вернулся в Киев после первого сбора. Второй начнется 6 февраля
Первый этап подготовки завершен
shakhtar.com
1 февраля "
Утром после контрольного матча с "Црвеной Звездой" (3:2), который состоялся накануне, подопечные Роберто Де Дзерби провели фитнес-тренировку восстановительного плана.
Часть игроков отправилась на выходные несколькими часами ранее, а в зале занималась примерно половина состава. После обеда "Шахтер" выехал в аэропорт и взял курс на Киев. Перелет занял два с половиной часа.
Команде предоставлены отдых и возможность провести время со своими семьями, а уже на 6 февраля запланирован старт второго сбора в Белеке.
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