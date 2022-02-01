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Колос на сборах в Турции проиграл сербскому Раднику

Премьер-лига
(1 голосов)

Минимальная победа сербского клуба

Колос на сборах в Турции проиграл сербскому Раднику

koloskovalivka.com

Новина українською

Ковалевский "Колос" во вторник, 1 февраля провел свой очередной спарринг на сборах в Турции. Соперником украинской команды был "Радник" из Сербии.

Первый тайм прошел в равной борьбе, с небольшим территориальным преимуществом сербов. Команды создали по паре-тройке хороших моментов, но реализовать их не сумели.

Во втором тайме игра особо не изменилась. Сербы, завершающие свой сбор, выглядели более свежими. На 72-й минуте "Радник" реализовал стандарт - навес со штрафного с левого фланга реализовал ударом головой Игнатович.

Этот гол так и остался едни единственный мяч в этой игре.

Свой следующий матч ковалевцы сыграют 5 февраля против ФК "Рудар" (Черногория).

"Колос" (Ковалевка, Украина) - "Радник" (Сурдулица, Сербия) 0:1

Гол: Игнатович, 72

"Колос": Волынец, (Фесюн, 46), Гарькавенко, Павловец (Новак, 46), Ставничий, Черноморец (Золотов, 46), Криворучко, Богданов (Ориховский, 46), Ильин (Диего, 46), Тотовицкий (Нуриев , 46), Мораренко, Ренан.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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