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Бурбас: Переход Коноплянки в ЛАСК сорвался
Трансферное окно в Австрии закрылось
shakhtar.com
Переход вингер "
Сообщается, что у ЛАСКа в последний момент травмировались центральный защитник и форвард, и поэтому клуб решил в первую очередь закрыть эти проблемные позиции, отказавшись от подписания Коноплянки.
Отмечается, что возобновились переговоры Коноплянки с клубом из чемпионата Турции. Также есть интерес со стороны команд из Польши и Венгрии, где до сих пор открыто трансферное окно.
Напомним, что Евгений Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер" в 2019 году, но так и не смог закрепиться в основе команды. В текущем сезоне 32-летний вингер отыграл всего 47 минут.
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