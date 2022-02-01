Бурбас: Переход Коноплянки в ЛАСК сорвался

Переход вингер " Шахтера " Евгений Коноплянка в австрийский ЛАСК сорвался, сообщает журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас.

Сообщается, что у ЛАСКа в последний момент травмировались центральный защитник и форвард, и поэтому клуб решил в первую очередь закрыть эти проблемные позиции, отказавшись от подписания Коноплянки.

Отмечается, что возобновились переговоры Коноплянки с клубом из чемпионата Турции. Также есть интерес со стороны команд из Польши и Венгрии, где до сих пор открыто трансферное окно.

Напомним, что Евгений Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер" в 2019 году, но так и не смог закрепиться в основе команды. В текущем сезоне 32-летний вингер отыграл всего 47 минут.