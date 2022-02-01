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Бурбас: Переход Коноплянки в ЛАСК сорвался

Премьер-лига
(1 голосов)

Трансферное окно в Австрии закрылось

Бурбас: Переход Коноплянки в ЛАСК сорвался

shakhtar.com

Новина українською

Переход вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка в австрийский ЛАСК сорвался, сообщает журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас.

Сообщается, что у ЛАСКа в последний момент травмировались центральный защитник и форвард, и поэтому клуб решил в первую очередь закрыть эти проблемные позиции, отказавшись от подписания Коноплянки.

Отмечается, что возобновились переговоры Коноплянки с клубом из чемпионата Турции. Также есть интерес со стороны команд из Польши и Венгрии, где до сих пор открыто трансферное окно.

Напомним, что Евгений Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер" в 2019 году, но так и не смог закрепиться в основе команды. В текущем сезоне 32-летний вингер отыграл всего 47 минут.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) ЛАСК Игорь Бурбас
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Комментарии (4)
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vgolovan (полтава)
01.02.2022 в 21:58
сами журналюги придумали про переход и сами его сорвали
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Цап-царап (Харків)
01.02.2022 в 21:50
Такого парня...
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.02.2022 в 21:54
... да по лавке...
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+1
0
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Цап-царап (Харків)
01.02.2022 в 22:02
:)
0
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