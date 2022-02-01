  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Суркис обсудил с Ротенбергом возможный трансфер форварда Сочи
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Суркис обсудил с Ротенбергом возможный трансфер форварда Сочи

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Правда киевляне не готовы платить за игрока 10 млн евро

СМИ: Суркис обсудил с Ротенбергом возможный трансфер форварда Сочи

PFCSOCHI

Новина українською

Киевское "Динамо" проявляет интересуется колумбийским нападающим российского клуба "Сочи" Матео Кассьеррой.

Отмечается, что президент украинского клуба Игорь Суркис лично обсудил в телефонном разговоре с владельцем "Сочи" Борисом Ротенбергом возможный трансфер.

Также сообщается, что российский клуб хочет получить за игрока 9-10 млн евро, однако киевляне не готовы платить такую сумму, поэтому в зимнее окно этот переход маловероятен.

В текущем сезоне 24-летний Кассьерра забил 8 голов в 11 матчах РПЛ. Ранее он выступал за клубы "Депортиво" Кали (Колумбия), "Аякс" (Нидерланды), "Гронингем" (Нидерланды), "Расинг" Авельянеда (Аргентина), "Белененсеш" (Португалия).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Сочи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport24

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...