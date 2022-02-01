СМИ: Суркис обсудил с Ротенбергом возможный трансфер форварда Сочи

Киевское " Динамо " проявляет интересуется колумбийским нападающим российского клуба "Сочи" Матео Кассьеррой.

Отмечается, что президент украинского клуба Игорь Суркис лично обсудил в телефонном разговоре с владельцем "Сочи" Борисом Ротенбергом возможный трансфер.

Также сообщается, что российский клуб хочет получить за игрока 9-10 млн евро, однако киевляне не готовы платить такую сумму, поэтому в зимнее окно этот переход маловероятен.

В текущем сезоне 24-летний Кассьерра забил 8 голов в 11 матчах РПЛ. Ранее он выступал за клубы "Депортиво" Кали (Колумбия), "Аякс" (Нидерланды), "Гронингем" (Нидерланды), "Расинг" Авельянеда (Аргентина), "Белененсеш" (Португалия).