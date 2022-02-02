Маркевич: Мне непонятен футбол Де Дзерби. Я называю это - сонный футбол

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич высказался о методах работы наставника " Шахтера " Роберто Де Дзерби и конкуренции "горняков" в чемпионате с "Динамо".

— Как Вам, кстати, игра "Шахтера" под руководством Де Дзерби?

— Мне этот футбол непонятен. Сейчас я смотрю английскую Премьер-лигу, там все играют вперед на скорости. Меня тоже нельзя упрекнуть, что "Металлист" и "Днепр" играли в держании мяча на своей половине поля. Мы всегда играли вперед, включали прессинг на чужой половине поля.

Не знаю, может, Де Дзерби что-то знает, чего не знаю я, и эта тактика принесет успех. Но пока я не вижу сдвигов. Раньше "Шахтер" всегда играл на скорости, сложно было кого-то поймать. Срна справа, Шевчук слева. Включались Тейшейра, Коста и Мхитарян. Все бежали вперед.

А держание мяча на своей половине поля мне не понятно. Это не только "Шахтера" касается, но и всех наших команд. Я называю это — сонный футбол. Мне такое не нравится.

— Кто Вам по игре интересней в этом сезоне — "Динамо" или "Шахтер"?

— У "Шахтера" футболисты помастеровитей. Но Луческу выжимает из "Динамо" все, что может. Если они выиграли в прошлом сезоне все трофеи в Украине, значит там есть определенный уровень. Но я уверен, что "Динамо" нужно усиление.