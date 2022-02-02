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Динамо - Чукарички: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(6 голосов)

Новый соперник для столичного клуба

Динамо - Чукарички: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Контрольный матч, 02.02.2022
"Динамо" 16:00 "Чукарички"

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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дід Сашко
02.02.2022 в 17:36
Лайно несеш вболівальник неіснующого клубу!
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Dnepr-75 (Днiпро)
02.02.2022 в 17:43
Лайно это ваше ВКДК с будулаем и суркисом, позорящее Украину.
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-2
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Dnepr-75 (Днiпро)
02.02.2022 в 17:26
В ЛЧ и ЛЕ в этом году Динамо не собирается играть, таких соперников себе в спарринги подобрало, стыдоба, ВКДК с рукавичками, это страх крупно проиграть, или с ними норм.команды уже играть не хотят.
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