Герой футбольного дня. Новичок Черноморца Вандерсон

В Одессе нет таких славных традиций подписания бразильских футболистов, как у некоторых других представителей УПЛ. Но единичные случаи прорывов здесь случались. Лео Матос был важной фигурой "Черноморца", который под руководством Григорчука удачно выступал как на внутренней, так и на международной аренах.

Матос – не последний бразилец в составе "моряков". После него были еще Гутти (пришел из "Олимпика"), Хорхе Элиас (пришел из австрийского "Капфенберга"), Сильвио (свободный агент), Андерсон Минейро (пришел из "Витории Гимарайнш) и другие. Другое дело – какую каждый из них сыграл роль.

Нет смысла расписывать отдельно о каждой личности, ведь после каденции Григорчука 2010-2014 годов клуб и команда априори переживали стагнацию. Среда была настолько токсична и неблагоприятна для роста, что здесь не приживались никакие игроки (независимо от национальности). Надежда на возрождение появилась только после возвращения Романа Григорчука.

"Черноморец" с новым старым тренером еще не провел ни одного официального поединка, но оптимистичные выводы можно делать и по трансферной политике. Во время зимнего окна одесситы подписали семерых иностранцев, хронологически последний среди которых – бразилец Вандерсон Мараньян. Не слишком известен, но и не ноунейм.

Ему 27, за пределами родины ранее играл в Швеции и Беларуси. Любимая позиция – опорный полузащитник, хотя может действовать несколько глубже, помогая центральным защитникам, или чуть выше в качестве разыгрывающего. Сейчас стоит 350 тысяч евро, а максимальная цена была в декабре 2019-го – 450 тысяч.

Вандерсон характеризуется как игрок с несколькими сильными сторонами: борьба в воздухе, цепкость, удары головой. Неплохо для своей позиции применяет дриблинг, бьет с дальней дистанции. Способен эффективно разыграть стандарт. В этом сезоне в среднем за игру он выполняет по 0,37 ключевых передач, наносит по 1,82 удара, выполняет по 0,89 навесов. Проводит по тринадцать единоборств с процентом успешности 54.

Все эти показатели возросли по сравнению с прошлым сезоном, что свидетельствует о постепенном прогрессе футболиста. Хотя есть данные, которые изменились в сторону понижения. Это среднее количество обводок за матч (1,63 в этом сезоне, 2,1 – в прошлом) и среднее количество выполненных отборов мяча (2,3 в этом сезоне, 3,1 – в прошлом).

Характеристики Вандерсона Мараньяна / скриншот - InStat

По стилю и уровню развитости характеристик Вандерсона можно сравнить с Силасом, который небезуспешно защищал цвета луганской "Зари" в 2017-2019 годах. Сегодня у Вандерсона даже более высокий индивидуальный рейтинг аналитического профиля (228 на платформе InStat), чем у вышеупомянутого его соотечественника (215). Настораживает то, что у Вандерсона нередко в Беларуси случались если не провалы, то крайне невнятные выступления. За матчи против "Торпедо-БелАЗ", "Спутника", "Гомеля" – оценки ниже "двухсот" от компании InStat. Максимальная же оценка этого сезона – 267. Таких матчей было два, и Вандерсон в них забивал, создавал голевые моменты для партнеров, зарабатывал на себе фолы, отлично действовал в разрушении.

В нынешнем "Черноморце" конкуренция у него будет с Николаем Михайленко. Все же Сергей Кравченко и Бека Вачиберадзе – игроки чуть иного профиля. Сложно загадывать, однако, походит на то, что Вандерсон Мараньян – это подписание сразу для основы. Контракт действует два года, что, наверное, оптимально для нынешнего "Черноморца".

Дальше будет видно на полях.

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