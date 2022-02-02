Датчане, боснийцы и другие. Заря определилась с соперниками на втором сборе

Луганская "Заря" продолжает подготовку к возобновлению сезона. Луганский клуб определился с будущими соперниками на вторых сборах.

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Пока что запланировано, что команда Скрипника проведет четыре матча. Правда список может дополняться:

9-е февраля. Заря - Валмиера

12-е февраля. Заря - Оденсе

16-е февраля. Заря - Железничар

16-февраля. Заря - Бунёдкор

На вторых турецких сборах луганчане пробудут с пятое по 17-е февраля. Свой первый официальный матч в году луганчане проведут 25-го февраля против "Миная".