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Датчане, боснийцы и другие. Заря определилась с соперниками на втором сборе

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока что запланировано четыре спарринга

Датчане, боснийцы и другие. Заря определилась с соперниками на втором сборе

zarya-lugansk.com

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" продолжает подготовку к возобновлению сезона. Луганский клуб определился с будущими соперниками на вторых сборах.

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Пока что запланировано, что команда Скрипника проведет четыре матча. Правда список может дополняться:

  • 9-е февраля. Заря - Валмиера
  • 12-е февраля. Заря - Оденсе
  • 16-е февраля. Заря - Железничар
  • 16-февраля. Заря - Бунёдкор

На вторых турецких сборах луганчане пробудут с пятое по 17-е февраля. Свой первый официальный матч в году луганчане проведут 25-го февраля против "Миная".

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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