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Датчане, боснийцы и другие. Заря определилась с соперниками на втором сборе
Пока что запланировано четыре спарринга
zarya-lugansk.com
Луганская "Заря" продолжает подготовку к возобновлению сезона. Луганский клуб определился с будущими соперниками на вторых сборах.
Пока что запланировано, что команда Скрипника проведет четыре матча. Правда список может дополняться:
- 9-е февраля. Заря - Валмиера
- 12-е февраля. Заря - Оденсе
- 16-е февраля. Заря - Железничар
- 16-февраля. Заря - Бунёдкор
На вторых турецких сборах луганчане пробудут с пятое по 17-е февраля. Свой первый официальный матч в году луганчане проведут 25-го февраля против "Миная".
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Источник:ФК Заря
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