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Трансферы, которые должны были состояться: Цыганков, Коноплянка, Довбик, Кочергин, Хачериди
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Длиииииииинный выпуск о топ-футболистах Украины, трансферов которых мы очень ждали (по крайней мере, я так точно!). Почему Цыганков остается в Динамо, а Довбик не перейдет туда, какое будущее Коноплянки и логика перехода Кочергина и еще многое уместилось в это видео. Заваривай чай и участвуй в обсуждении!
00:00 Привет, советую заварить чай
01:15 Коноплянка останется в Шахтере? Куда перейдет Коноплянка?
06:31 Кого должен купить Шахтер? Отпускайте Матвиенко!
10:02 Должен ли Довбик перейти в Динамо/Европу?
14:19 Вы тоже забыли о Кочергине? Заря не желает зарабатывать!
18:35 Цыганков готов к трансферу. Вы согласны?
26:08 Еще немного о возвращении Хачериди, переходе Лунина и пропавших Михайличенко с Чеберко
30:24 С вас подписка, с меня – призы!
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