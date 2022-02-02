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Минай на сборах просмотрит 3-4 потенциальных новичков

Премьер-лига
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Главный тренер рассказал о зимних планах команды

Минай на сборах просмотрит 3-4 потенциальных новичков

Фото: ФК Минай

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран поделился планами на зимние сборы своей команды в Турции.

"Хахлев и Месхи недавно переболели и будут заниматься индивидуально. Все остальные игроки здоровы и готовы работать. Мы рассматриваем новичков на каждую позицию, но какие из них будут – пока неизвестно. Надеемся, что они будут. Сейчас у нас 22 игрока: три вратаря и 19 полевых. На сборах присоединятся еще 3-4 футболиста.

У нас будет по две тренировки в день до 10 февраля. Четвертого, седьмого и десятого число мы сыграем контрольные матчи. 11-го - выходной, 12-го - тестирование, а 17-го, 19-го и 20-го снова запланированы поединки", — сказал Шаран.

Напомним, что по итогам первой части сезона "Минай" идет в таблице на 15-м месте. Зимой команду возглавил Владимир Шаран.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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