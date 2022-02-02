  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Алиев: При Семине я не позволял себе так бухать, гулять, и ходить по дискотекам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алиев: При Семине я не позволял себе так бухать, гулять, и ходить по дискотекам

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

С ЮрПалычем у хавбека было некоторое взаимопонимание

Алиев: При Семине я не позволял себе так бухать, гулять, и ходить по дискотекам

24

Новина українською

Экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своих взаимоотношениях с тренером Юрием Семиным, с которым они работали и в киевском клубе, и в московском "Локомотиве".

- Тренеру Юрию Семину удалось найти к тебе подход, а остальным нет.

- Не зря говорят, что тренер - это психолог. Он смог найти подход. Возможно, я и подходил под его стиль игры. Тем более, он мне доверял и я уже не позволял себя так бухать, гулять, по дискотекам ходить. Это был шанс, которого больше не будет. Я воспользовался этим шансом.

- Чем именно Семин тебя подкупил?

- Он общительный человек, всегда разговаривал с футболистами. С ним всегда можно было откровенно поговорить. Семин в лицо говорил что ему нравится, а что нет. Это хороший тренер и человек.

- У вас всегда была взаимная любовь, но был и большой конфликт. В сеть попала запись, где ты негативно высказался о дисциплине в команде и качестве тренировочного процесса.

- Я помню это. Это была моя злость на то, что я не играл. Я потом извинился перед ним.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Семин Александр Алиев Локомотив (Москва) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
фанат71 (калуш)
02.02.2022 в 18:17
Скільки вже можна,писати,одне й те саме,кому це цікаво!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...