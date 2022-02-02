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Алиев: При Семине я не позволял себе так бухать, гулять, и ходить по дискотекам
С ЮрПалычем у хавбека было некоторое взаимопонимание
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Экс-футболист "
- Тренеру Юрию Семину удалось найти к тебе подход, а остальным нет.
- Не зря говорят, что тренер - это психолог. Он смог найти подход. Возможно, я и подходил под его стиль игры. Тем более, он мне доверял и я уже не позволял себя так бухать, гулять, по дискотекам ходить. Это был шанс, которого больше не будет. Я воспользовался этим шансом.
- Чем именно Семин тебя подкупил?
- Он общительный человек, всегда разговаривал с футболистами. С ним всегда можно было откровенно поговорить. Семин в лицо говорил что ему нравится, а что нет. Это хороший тренер и человек.
- У вас всегда была взаимная любовь, но был и большой конфликт. В сеть попала запись, где ты негативно высказался о дисциплине в команде и качестве тренировочного процесса.
- Я помню это. Это была моя злость на то, что я не играл. Я потом извинился перед ним.
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