Скандалов гораздо больше, чем голов. Почему Селезнев никого не оставляет равнодушным

Конечно, вы ждали сюжет о Евгении Селезневе на нашем канале. Конечно, мы не могли не оправдать ваших надежд. Но сегодня мы не будем говорить о его рекорде – слове, которое уже несколько лет ассоциируется с нападающим. Сегодня мы поговорим о его игре и пользе для команды. Думали, что он принуждает наставников ставить его в старте? Игорь Семон доказывает, что заслуживает места на поле своей игрой!