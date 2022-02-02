  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скандалов гораздо больше, чем голов. Почему Селезнев никого не оставляет равнодушным
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скандалов гораздо больше, чем голов. Почему Селезнев никого не оставляет равнодушным

Премьер-лига
(1 голосов)

На главный вопрос не отвечаем: побьет ли он главный рекорд своей жизни

Скандалов гораздо больше, чем голов. Почему Селезнев никого не оставляет равнодушным

UA-Футбол
Новина українською

Конечно, вы ждали сюжет о Евгении Селезневе на нашем канале. Конечно, мы не могли не оправдать ваших надежд. Но сегодня мы не будем говорить о его рекорде – слове, которое уже несколько лет ассоциируется с нападающим. Сегодня мы поговорим о его игре и пользе для команды. Думали, что он принуждает наставников ставить его в старте? Игорь Семон доказывает, что заслуживает места на поле своей игрой!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев ФК Минай канал UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...