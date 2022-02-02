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Скандалов гораздо больше, чем голов. Почему Селезнев никого не оставляет равнодушным
На главный вопрос не отвечаем: побьет ли он главный рекорд своей жизни
Конечно, вы ждали сюжет о Евгении Селезневе на нашем канале. Конечно, мы не могли не оправдать ваших надежд. Но сегодня мы не будем говорить о его рекорде – слове, которое уже несколько лет ассоциируется с нападающим. Сегодня мы поговорим о его игре и пользе для команды. Думали, что он принуждает наставников ставить его в старте? Игорь Семон доказывает, что заслуживает места на поле своей игрой!
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