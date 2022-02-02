  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Григорчук: Игра Черноморца должна быть результативной и привлекательной
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Григорчук: Игра Черноморца должна быть результативной и привлекательной

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Тренер знает, как вернуть болельщиков на стадион

Григорчук: Игра Черноморца должна быть результативной и привлекательной

фото - Валерій М'якотенко

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук высказал свое мнение относительно того, как вернуть одесситов на стадион.

"Лучшая причиной возвращения болельщиков на стадион - игра "Черноморца". Она должна быть и результативной, и привлекательной, чтобы людям было интересно прийти на стадион.

Конечно, самое главное сейчас - результат, и мы понимаем, что времени мало, чтобы собрать команду и подготовить ко второй части сезона", - сказал Григорчук.

Напомним, что осеннюю часть сезона "Черноморец" завершил на 13-м месте в турнирной таблице с 14 очками.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...