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Григорчук: Игра Черноморца должна быть результативной и привлекательной
Тренер знает, как вернуть болельщиков на стадион
фото - Валерій М'якотенко
Главный тренер "
"Лучшая причиной возвращения болельщиков на стадион - игра "Черноморца". Она должна быть и результативной, и привлекательной, чтобы людям было интересно прийти на стадион.
Конечно, самое главное сейчас - результат, и мы понимаем, что времени мало, чтобы собрать команду и подготовить ко второй части сезона", - сказал Григорчук.
Напомним, что осеннюю часть сезона "Черноморец" завершил на 13-м месте в турнирной таблице с 14 очками.
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