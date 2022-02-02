Григорчук: Игра Черноморца должна быть результативной и привлекательной

Главный тренер " Черноморца " Роман Григорчук высказал свое мнение относительно того, как вернуть одесситов на стадион.

"Лучшая причиной возвращения болельщиков на стадион - игра "Черноморца". Она должна быть и результативной, и привлекательной, чтобы людям было интересно прийти на стадион.

Конечно, самое главное сейчас - результат, и мы понимаем, что времени мало, чтобы собрать команду и подготовить ко второй части сезона", - сказал Григорчук.