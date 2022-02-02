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Стало известно, когда УАФ рассмотрит дело Калитвинцева
Пока что в этом деле ничего неясно
fco.com.ua
Продолжаются разбирательства с переходом полузащитника Владислава Калитвинцева из "
Напомним, что Калитвинцев покинул "Десну" из-за долгов по заработной плате, в то время как его контракт действителен до конца сезона.
В то же время, "Александрия" анонсировала желание подписать игрока и даже представила его в качестве потенциального новичка, хотя соглашение с горожанами футболист еще не подписал.
В итоге, "Десна" обратился с жалобой в палату споров УАФ.
Как сообщает Meta-ratings, УАФ рассмотрит этот вопрос 9 февраля.
По имеющейся информации, пока что нет решения в этом деле Комитета по вопросам статуса и трансферов футболистов, в который обращался Владислав Калитвинцев со своими аргументами о невыполнении "Десной" условий контракта.
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