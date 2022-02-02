  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стало известно, когда УАФ рассмотрит дело Калитвинцева
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, когда УАФ рассмотрит дело Калитвинцева

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Пока что в этом деле ничего неясно

Стало известно, когда УАФ рассмотрит дело Калитвинцева

fco.com.ua

Новина українською

Продолжаются разбирательства с переходом полузащитника Владислава Калитвинцева из "Десны" в "Александрию".

Напомним, что Калитвинцев покинул "Десну" из-за долгов по заработной плате, в то время как его контракт действителен до конца сезона.

В то же время, "Александрия" анонсировала желание подписать игрока и даже представила его в качестве потенциального новичка, хотя соглашение с горожанами футболист еще не подписал.

В итоге, "Десна" обратился с жалобой в палату споров УАФ.

Как сообщает Meta-ratings, УАФ рассмотрит этот вопрос 9 февраля.

По имеющейся информации, пока что нет решения в этом деле Комитета по вопросам статуса и трансферов футболистов, в который обращался Владислав Калитвинцев со своими аргументами о невыполнении "Десной" условий контракта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
02.02.2022 в 20:38
та не будет он играть в Десне после этого бардака
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...