Беседин сыграл за Динамо впервые за последние семь месяцев

Киевское Динамо провело свой очередной спарринг на сборах в Турции. Проигрывая по ходу матча 0:2, киевляне вырвали победу у Чукаричек из Сербии. Поединок завершился со счетом 3:2 .

Отдельно стоит отметить, что в составе Динамо после долгой паузы появился на поле форвард Артем Беседин. Нападающий вышел на замену на 83-й минуте.

Напомним, что Артем получил тяжелую травму в матче сборной Украины на Евро-202 против Швеции (2:1). Было это еще в июне 2021 года. Таким образом, футболист пропустил семь месяцев.