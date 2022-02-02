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Беседин сыграл за Динамо впервые за последние семь месяцев
Форвард наконец-то вернулся в строй
fcdynamo.com
Киевское Динамо провело свой очередной спарринг на сборах в Турции. Проигрывая по ходу матча 0:2, киевляне вырвали победу у Чукаричек из Сербии.
Отдельно стоит отметить, что в составе Динамо после долгой паузы появился на поле форвард Артем Беседин. Нападающий вышел на замену на 83-й минуте.
Напомним, что Артем получил тяжелую травму в матче сборной Украины на Евро-202 против Швеции (2:1). Было это еще в июне 2021 года. Таким образом, футболист пропустил семь месяцев.
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