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Беседин сыграл за Динамо впервые за последние семь месяцев

Премьер-лига
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Форвард наконец-то вернулся в строй

Беседин сыграл за Динамо впервые за последние семь месяцев

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское Динамо провело свой очередной спарринг на сборах в Турции. Проигрывая по ходу матча 0:2, киевляне вырвали победу у Чукаричек из Сербии. Поединок завершился со счетом 3:2.

Отдельно стоит отметить, что в составе Динамо после долгой паузы появился на поле форвард Артем Беседин. Нападающий вышел на замену на 83-й минуте.

Напомним, что Артем получил тяжелую травму в матче сборной Украины на Евро-202 против Швеции (2:1). Было это еще в июне 2021 года. Таким образом, футболист пропустил семь месяцев.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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