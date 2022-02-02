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Первая турецкая победа. Верес разгромил сербский Спартак

Премьер-лига
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Команда Юрия Вирта добыла свою первую победу на турецких сборах

Первая турецкая победа. Верес разгромил сербский Спартак

nkveres.com

Новина українською

Верес провел свой очередной спарринг на сборах в Турции и добыл свою первую победу.

В среду, 2 февраля, команда Юрия Вирта разгромила сербский Спартак.

Собственно, особой борьбы в матче не получилось – сербы откровенно провали первый тайм, чем и воспользовался Верес, забив три гола уже до перерыва.

Во втором тайме Спартак прилично добавил, выровнял игру, создал несколько хороших моментов, но так и не забил. А вот Верес еще один свой шанс реализовал – Шестаков забил четвертый гол своей команды и оформил окончательный счет – 4:0.

Завтра (3 февраля) Верес стартует в турнире Winter Cup -2022 матчем с Полесьем.

Вереск - Спартак (Сербия) 4:0

Голы: Гечев (3), Сергийчук (24), Креййда (31), М.Шестаков (62)

Верес: Кичак (Ющишин, 74) - Савошко (Солдат, 70), Гук (Гончаренко, 70), Махнев (Мельник, 70), Данилюк (Маргарян, 70), Крейда (Кучеров, 70), Полюлях (Петько (70), Кобак (на просмотре, Г.Пасич, 70), Гечев (Е.Пасич, 70), Панасенко (М.Шестаков, 46), Сергийчук (Брук, 46, на просмотре).

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В статье: Верес (Ровно)
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