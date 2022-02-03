Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Витиньо: Пока мне не так легко, я все ещё продолжаю адаптироваться в Динамо
Новичок киевлян рассказал о своей адаптации в киевском клубе
fcdynamo.com
Форвард "Динамо" Витиньо, который отметитился голом и ассистом в
- Витиньо, судя по сегодняшней игре, ты уже полностью адаптировался в команде?
- Пока мне не так легко, я все ещё продолжаю адаптироваться, но шаг за шагом, через работу я все больше адаптируюсь, стараюсь проявлять свои лучшие качества.
- В последних товарищеских матчах ты регулярно забиваешь голы. Готов продолжить голевую серию и в официальных играх?
- С божьей помощью у меня это получается, чему я рад. Впереди ещё много товарищеских матчей, продолжаю работать и, конечно, стараться и в чемпионате так же радовать команду.
- Ты уже легко общаешься с партнерами по команде, без проблем понимаешь требования тренеров?
- Стараюсь каждый день учить новые слова, чтобы лучше понимать партнеров на поле, чтобы у нас была лучше связь. Указаниям тренерского штаба внимаю, каждый день учусь и стараюсь следовать тренерским установкам.
Популярное сейчас
- Ласкаво просимо! Сампдория официально представила Супрягу
- Официально: Барселона подписала форварда лондонского Арсенала
- СМИ: Металлист за два миллиона подписал 22-летнего нападающего
- Почти все играют с сербами. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО