Шахтер красиво попрощался с Марлосом - игрока с семьей всей командой провели в аэропорт на клубном автобусе

33-летний украинский полузащитник Марлос покинул "Шахтер" и вернулся в Бразилию, где подписал контракт с "Атлетико Паранаэнсе" .

Ранее в украинских СМИ активно обсуждался уход хавбека из "Шахтера", и почему он не захотел продлевать контракт с клубом. Была даже версия, что футболист из-за не предложенного нового контракта обиделся на клу б и не посетил церемонию прощания, которую ему организовал "Шахтер".

В то же время, директор по футболу "горняков" Дарио Срна заявил, что футболист не посетил мероприятие из-за "человеческих эмоций, которые можно понять".

Впрочем, уже после подписания контракта с бразильским клубом футболист рассеял все сомнения и рассказал, как и почему он покинул донецкий клуб.

Со слов Марлоса, эту историю в пересказе опубликовал официальный сайт "Атлетико Паранаэнсе".