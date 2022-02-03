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Шахтер красиво попрощался с Марлосом - игрока с семьей всей командой провели в аэропорт на клубном автобусе
Никаких обид
33-летний украинский полузащитник Марлос покинул "Шахтер" и вернулся в Бразилию, где
Ранее в украинских СМИ активно обсуждался уход хавбека из "Шахтера", и почему он не захотел продлевать контракт с клубом. Была даже версия, что футболист
В то же время, директор по футболу "горняков" Дарио Срна заявил, что футболист не посетил мероприятие из-за "человеческих эмоций, которые можно понять".
Впрочем, уже после подписания контракта с бразильским клубом футболист рассеял все сомнения и рассказал, как и почему он покинул донецкий клуб.
Со слов Марлоса, эту историю в пересказе опубликовал официальный сайт "Атлетико Паранаэнсе".
"Именно Марлос предпочел не продлевать контракт с донецким "Шахтером", который предложил игроку новое соглашение до конца 2022 год.
Но у полузащитника появилась новая карьерная цель. Возможно, единственное, что заставило его задуматься о том, чтобы покинуть страну, где его всегда любили и пользовались успехом. И да, футболка "Атлетико" была единственной целью, которая смогла его заставить покинуть Европы.
"Шахтер" понял и уважал решение игрока, и более того, приготовил Марлосу большой сюрприз с отъездом.
Когда Марлос уезжал в аэропорт на пути в Бразилию, он увидел припаркованный возле его дома клубный автобус.
Конечно, Марлос и его семья были очень удивлены, а когда они поднялись на борт - внутри были все игроки, одноклубники Марлоса по "Шахтеру", которые провели игрока до момента посадки на самолет в аэропорту.
Это был очень эмоциональный момент, который навсегда останется в памяти и сердце бразильца, - приводит слова Марлоса сайт бразильского клуба.
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