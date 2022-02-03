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Может остаться в УПЛ. Сергей Мякушко присоединится к украинскому клубу на сборах

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Можно сказать, пойдет на повышение

Может остаться в УПЛ. Сергей Мякушко присоединится к украинскому клубу на сборах

Фото: ФК Минай

UA-Футбол
Новина українською

Только вчера стало известно, что Сергей Мякушко покинул "Минай". Стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию.

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Однако у опытного вингера есть шанс остаться в УПЛ. По данным Meta-ratings, Сергей присоединится к "Колосу" на турецких сборах. Речь пока не идет об официальном контракте, однако футболист сыграет в контрольной игре против "Рудара" пятого февраля.

Мякушко присоединился к "Минаю" в октябре 2021-го. Успел провести три игры, в которых не отличился результативными действиями.

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В статье: Сергей Мякушко Колос (Ковалевка)
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
03.02.2022 в 11:42
бегают а потом возвращаються в Украину -кому вы там нужны
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