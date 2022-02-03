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"Результат - не главное. Главное - качество игры". Вирт оценил последний спарринг Вереса
Вчера было и первое, и второе
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал вчерашний спарринг своей команды против сербского "Спартака". Ровенчане победили со счетом 4:0.
"Результат – не самое главное. Главное – это качество игры. Очень порадовали наши атакующие действия. Создали очень много голевых моментов, забили четыре гола. Команда постепенно прогрессирует. Те, что мы хотели видеть и отрабатывали на последних тренировках, перенесли в игру. Меня это радует.
Мы прибавили к скорости и эффективности. Если так дальше будем продолжать – преодолеем проблемы, которые испытывали в первой части сезона", - рассказал Вирт.
Отметим, что уже сегодня ровенчане проведут свой первый матч на "Winter Cup". Соперник - житомирское "Полесье".
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