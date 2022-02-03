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Львов назвал соперников, с которыми сыграет на ближайших сборах

Премьер-лига
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Пока что запланировано четыре матча

Львов назвал соперников, с которыми сыграет на ближайших сборах

Фото: ФК Львов

UA-Футбол
Новина українською

Футбольный клуб "Львов" продолжает подготовку к возобновлению сезона. Команда определилась с будущими соперниками на сборах.

На данный момент, как сообщает официальный сайт клуба, запланировано провести четыре игры:

  • 7-е февраля. "Львов" - "Чиксереда" (Румыния)
  • 7-е февраля. "Львов" - "Шукура" (Грузия)
  • 11-е февраля. "Львов" - "Динамо" (Грузия)
  • 15-е февраля. "Львов" - "Туран" (Казахстан)

Напомним, что по итогам первого полугодия львовяне идут на 12-м месте в УПЛ.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
ФК "Львов"

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