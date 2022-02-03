Львов назвал соперников, с которыми сыграет на ближайших сборах

Футбольный клуб "Львов" продолжает подготовку к возобновлению сезона. Команда определилась с будущими соперниками на сборах.

На данный момент, как сообщает официальный сайт клуба, запланировано провести четыре игры:

7-е февраля. "Львов" - "Чиксереда" (Румыния)

7-е февраля. "Львов" - "Шукура" (Грузия)

11-е февраля. "Львов" - "Динамо" (Грузия)

15-е февраля. "Львов" - "Туран" (Казахстан)

Напомним, что по итогам первого полугодия львовяне идут на 12-м месте в УПЛ.