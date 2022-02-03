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Львов назвал соперников, с которыми сыграет на ближайших сборах
Пока что запланировано четыре матча
Фото: ФК Львов
Футбольный клуб "Львов" продолжает подготовку к возобновлению сезона. Команда определилась с будущими соперниками на сборах.
На данный момент, как сообщает официальный сайт клуба, запланировано провести четыре игры:
- 7-е февраля. "Львов" - "Чиксереда" (Румыния)
- 7-е февраля. "Львов" - "Шукура" (Грузия)
- 11-е февраля. "Львов" - "Динамо" (Грузия)
- 15-е февраля. "Львов" - "Туран" (Казахстан)
Напомним, что по итогам первого полугодия львовяне идут на 12-м месте в УПЛ.
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Источник:ФК "Львов"
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