Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С итальянским опытом. Ворскла может подписать ганского защитника
Коллектив Максимова ищет усиление
Фото: SportsWorldGhana
Состав полтавской "Ворсклы" может быть усилен в ближайшее время. Об этом передает Sport.ua.
По их данным, на просмотре в команде Максимова находится 29-летний левый защитник Масахуду Альхассан. Сейчас он находится в статусе свободного агента, покинув каирский "ЕНППИ" в январе. Поиграл за множество клубов, в том числе за "Дженоа", в составе которой отыграл четыре матча в Серии А.
Этой зимой "Ворскла" успела совершить два трансфера, подписав Андрея Бацулу и Джоко Зайкова.
Популярное сейчас
- Барселона и Дембеле: даже расстаться по-человечески не получилось
- Шахтер красиво попрощался с Марлосом - игрока с семьей всей командой провели в аэропорт на клубном автобусе
- Transfermarkt назвал сумму, которую Фехервар заплатил Динамо за Шабанова
- Довбику будет сложно перейти в ТОП-клуб. Объясняет медицинская наука
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО