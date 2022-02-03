С итальянским опытом. Ворскла может подписать ганского защитника

Состав полтавской "Ворсклы" может быть усилен в ближайшее время. Об этом передает Sport.ua.

По их данным, на просмотре в команде Максимова находится 29-летний левый защитник Масахуду Альхассан. Сейчас он находится в статусе свободного агента, покинув каирский "ЕНППИ" в январе. Поиграл за множество клубов, в том числе за "Дженоа", в составе которой отыграл четыре матча в Серии А.

Этой зимой "Ворскла" успела совершить два трансфера, подписав Андрея Бацулу и Джоко Зайкова.